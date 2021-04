Il nome di Rosaria Cannavò è spuntato tra i probabili naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Nonostante la giovane età, ha già molte esperienze televisive alle spalle e, oltre ad essere un’affermata showgirl nel panorama italiano, con quasi 170mila follower su Instagram è anche una nota influencer. Scopriamo il suo ritratto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Rosaria Cannavò: biografia e carriera

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia il 4 novembre del 1983. Dopo il diploma al liceo artistico, si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina e ha partecipato al primo provino a soli 18 anni, quasi per caso, mentre accompagnava un’amica.

Il suo approdo in televisione risale ai primi anni 2000, quando ha preso parte come ballerina, e in seguito come showgirl, a diversi programmi tra cui Sarabanda, il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. In seguito, ha lavorato anche a Paperissima. Nello stesso periodo ha partecipato anche al reality Un, due, tre stalla, e ha vestito i panni di meteorina a Skymeteo 24.

Rosaria Cannavò è poi rimasta per qualche anno lontana dal piccolo schermo. In quel periodo ha posato per calendari sexy e si è attivata molto sui social, diventando in breve tempo una delle web influencer più seguite.

Negli ultimi anni ha partecipato a una puntata di Emigratis, programma con protagonista il duo comico Pio e Amedeo (in onda in queste settimane con Felicissima sera), e a una di Ciao Darwin 8.

Chi è Rosaria Cannavò: la vita privata

Rosaria Cannavò ha avuto diverse relazioni con sportivi famosi, come il calciatore Antonio Cassano. Nel 2015 si è sposata, dopo un lungo fidanzamento, con l’imprenditore ligure Andrea Berti. Tuttavia, il matrimonio non è durato a lungo, e la coppia si sarebbe separata dopo pochi anni. In seguito, Rosaria Cannavò è stata legata per diversi anni a un altro sportivo, il calciatore Christian Panucci.

Oggi, come dimostrano le foto sul suo profilo Instagram, la showgirl è fidanzata con Francesco Casagrande. Su di lui si sa davvero poco: secondo quanto emerso, lavorerebbe a Roma come fisioterapista, specializzato in kinesiologia applicata all’osteopatia. Al suo fianco, Rosaria Cannavò avrebbe ritrovato il sorriso e sui social entrambi hanno condiviso diversi scatti di coppia.