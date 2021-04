Felicissima sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo, va in onda su Canale 5 a partire da venerdì 16 aprile in prima serata. Tutte le curiosità sul nuovo format di Mediaset.

Felicissima sera, in onda su Canale 5 dal 16 aprile

Felicissima sera è il nuovo programma di Pio e Amedeo. Il duo, protagonista di Emigratis e in queste settimane ospite fisso ad Amici di Maria De Filippi, approda finalmente nella prima serata di Canale 5 con un nuovo programma tutto suo. Il nuovo format era già stato annunciato l’anno scorso durante C’è posta per te poco prima dell’inizio della pandemia. Tuttavia, a causa dell’epidemia da Coronavirus, era stato sospeso a data da destinarsi.

Da venerdì 16 aprile Pio e Amedeo saranno finalmente in onda con la loro travolgente comicità per “provare a distrarre un po’ da questo momento particolare”, come hanno scritto in un post su Instagram.

Felicissima sera, le anticipazioni di Pio e Amedeo a Verissimo

Pio e Amedeo hanno anticipato qualcosa sul loro nuovo programma a Verissimo, rispondendo alle curiosità di Silvia Toffanin. “È uno show – hanno spiegato – in uno studio fighissimo (…), un grande show che mancava da un po’ su Canale 5, quindi noi cercheremo di farlo, ovviamente in chiave nostra”.

La sfida che si pongono, hanno spiegato, è quella di spingersi oltre e non retrocedere, soprattutto dopo un programma come Emigratis in cui si è già visto tutto. “Diciamo anche delle cose forti in questo programma – hanno proseguito – quindi ci spingeremo oltre. Anche perché poi la gente si aspetta questo da noi, non si aspetta certo il politically correct”. Non è mancato il ringraziamento ironico ai vertici di Mediaset per la fiducia posta nei loro confronti, cosa che ha creato qualche imbarazzo alla Toffanin.

Felicissima sera, gli ospiti della prima puntata

Pio e Amedeo hanno raccontato a Verissimo anche qualcosa sui loro ospiti.

“Abbiamo tantissimi ospiti, anche di una certa caratura”. Poi sorridono: “Infatti quando hanno accettato dicevo ‘ma veramente hanno accettato?’”. Durante la diretta il duo rivela alcuni nomi. Sicuramente ci sarà Maria De Filippi, che il duo comico aveva già invitato l’anno scorso a C’è posta per te, e a cui ha confermato l’invito durante la prima puntata del serale di Amici. Il video di presentazione del programma, in onda in questi giorni su Canale 5, ha rivelato anche gli altri “incredibili ospiti”. SI tratta di tanti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo: Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso e Ivana Spagna.

Ma anche Francesco Pannofino, Emanuele Filiberto e Andrea Iannone. “Ebbene sì, li abbiamo convinti a mettere a repentaglio la loro carriera”, scherza il duo in un post su Instagram. Inoltre durante Verissimo Pio e Amedeo hanno rivelato che, poiché loro sono contrari al politically correct, “fa specie che certi personaggi di una certa caratura si siano messi in gioco e si metteranno in gioco tantissimo con noi”. “Quindi è un bel segnale per lo spettacolo italiano”, hanno concluso.