Quello che sta accadendo con toni sommessi e quanto mai sospetti tra Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso anima la piazza. Pare infatti che, sebbene i due non si siano mai apertamente esposti l’uno nei confronti dell’altro, qualcosa si agiti nella pentola. Ai tempi Zorzi aveva dichiarato, di fronte a chi gli chiedeva come mai non avesse mai preso parte ad un programma della d’Urso, come questa non fosse frutto di una scelta personale ma più lavorativa volendosi dedicare solamente a programmi riguardanti l‘Isola dei Famosi.

Proprio nel corso dell’ultima puntata di ieri sera de Il Punto Z, Zorzi sarebbe tornato in argomento.

Il Punto Z, Tommaso Zorzi non si lascia scappa un commento su Barbara d’Urso

Tommaso Zorzi si è fatto lungamente conoscere in quel del Grande Fratello Vip e non passerò di certo la storia per essere stato uno poco schietto. Al contrario, il ragazzo più ambito di Mediaset, ha le idee ben chiare e un carisma da vendere, tale da non impedirgli di tanto in tanto di esprimere la propria opinione anche quando “impopolare” né di frenarsi di fronte a qualche frase che potrebbe essere tacciata d’essere una frecciatina. Ora al timone del già più che noto Punto Z, il suo programma in onda su Mediaset Play, Tommaso Zorzi è tornato a rivelare qualche piccolo dettaglio sul suo rapporto con Barbara d’Urso che non sembra essere lo stesso che ad esempio ha invece con Ilary Blasi.

Tommaso Zorzi, nessuna ospitata e poi la frecciatina: “Io ti nominerò sempre“

Mai apparso in un salotto della d’Urso nonostante la conduttrice abbia parlato e riparlato del Grande Fratello Vip, mai un accenno, mai nulla di nulla pur trovandosi in onda su Mediaset quasi 24 ore su 24 ore. Mai l’occasione di poterlo vedere a Pomeriggio Cinque né Domenica Live o Live – Non è la d’Urso. Qualcuno già lo aveva notato e a quel qualcuno Zorzi aveva risposto: “A due settimane dalla fine del GFVip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni.

Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola“, una sorta di “nulla di personale”.

Ieri sera però, a nominare la d’Urso è stato proprio lui e il tono sembrava lasciar intendere che in fondo in fondo, coloro che parlano di una vaga “rivalità”, non sbaglino proprio del tutto. Qualcosa, tra i due, c’è: “Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente“, dichiara Zorzi in quel de Il Punto Z.

È “guerra” in quel di Mediaset?

La risposta è immediata, ironica ma non per questo poco pungente: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te“, il tono è ovviamente leggero e divertente e non fa presupporre chissà quale retroscena ma è indubbio che forse, dietro questi mancati inviti e mancate ospitate, qualcosa che vada oltre un semplice “ho l’agenda piena”, ci sia.