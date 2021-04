Gemma Galgani al centro di alcune rivelazioni di un ex cavaliere della trasmissione Uomini e Donne, dating show in cui la dama torinese è tra i volti più noti. A parlare è un uomo che sostiene di aver vissuto un momento molto difficile, al punto da aver pensato di cambiare vita e prendere i voti.

Gemma Galgani, Rocco Fredella parla del passato a Uomini e Donne

Rocco Fredella, ex cavaliere di Uomini e Donne, nel corso di una intervista a Più Donna ha ricalcato i lineamenti del suo percorso passato nel dating show, corteggiatore di Gemma Galgani con cui, per qualche tempo, avrebbe avuto una frequentazione.

Fuori dal programma, archiviato il capitolo sentimentale con la dama torinese, ha ritrovato l’amore e il sorriso al fianco della nuova compagna, Doriana. Sarebbe stato l’incontro con lei, secondo quanto raccontato dall’ex cavaliere, a fargli dire addio a una prospettiva che si sarebbe fatta sempre più insistente dopo le delusioni incassate: ritirarsi in convento.

Fredella si sarebbe trovato a pochi passi dal prendere i voti: “Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento (…). Se non trovavo Doriana ci andavo“.

L’ex cavaliere su Gemma: “Deve fare pace con se stessa“

Nel corso del suo racconto, Fredella ha descritto come avrebbe vissuto la frequentazione con la dama torinese: “Deve fare pace con se stessa.

Cerca un amore che non esiste…”. Gemma Galgani replicherà alle parole dell’ex cavaliere? La domanda, al momento, non sembra avere una risposta, ma quel che appare chiaro, secondo l’intervista rilasciata a Più Donna, è il punto di vista dell’ex corteggiatore sull’esperienza nel format: “Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi, ma è stata un tira e molla…”.

