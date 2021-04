Un altro ritiro forzato costringe un naufrago de L’Isola dei Famosi a dover abbandonare definitivamente il gioco. Lo sfortunato in questo caso è Paul Gascoigne, che non è riuscito a guarire dalla lussazione alla spalla rimediata durante una prova di gioco. Ilary Blasi, in video-collegamento con lui, ne annuncia il ritiro: “Sei stato lo spirito più acceso di questa edizione“.

Paul Gascoigne costretto al ritiro

La sfortunata partecipazione di Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi si è conclusa con il peggior epilogo: il ritiro forzato. Artefice della dolorosa decisione è stata la lussazione alla spalla rimediata durante un prova di gioco a inizio reality e che, di fatto, ha compromesso la sua permanenza in Honduras.

La produzione gli ha comunque offerto la possibilità di continuare l’avventura, grazie all’utilizzo di un tutore e di una brandina per dormire.

Tuttavia la situazione è precipitata negli ultimi giorni e l’ex calciatore è stato sottoposto a nuovi accertamenti medici. Le condizioni del suo braccio non sono delle migliori e il suo destino è così scritto. In video-collegamento con Ilary Blasi nella puntata di questa sera, Gascoigne spiega: “Sento un po’ di dolore, ho il tendine della spalla e i legamenti rotti“.

Ilary Blasi saluta Paul: “Buon rientro in Italia“

Ad anticipare la dolorosa decisione è Ilary Blasi, che rivela: “Paul purtroppo il bollettino medico delle tue condizioni non è buono. Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi spiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione“. L’ex calciatore è stato uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione, come dimostrano anche le parole di una sconsolata Ilary Blasi: “La tua vita sull’Isola non è stata semplice sin dall’inizio, ma nonostante tutto hai sempre cercato di farci ridere con la tua spontaneità e la tua allegria“.

L’ultimo saluto al naufrago, prima del suo rientro in Italia, arriva da conduttrice e opinionisti. La Blasi dichiara: “Paul grazie di tutto davvero, buon rientro in Italia, purtroppo non sei più in gioco“.

