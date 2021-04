Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, una buona serie di transiti astrali vi illumina questa bella giornata di sabato! Saturno sembra volervi donare un aumento della vostra razionalità logica, che vi permetterà di affrontare qualsiasi problema del quotidiano con fermezza e senza farvi trascinare dai pensieri negativi e dello sconforto!

Urano e Plutone, invece, migliorano i livelli delle vostre capacità decisionali e creative!

Oroscopo Capricorno, 24 aprile: amore

Carissimi Capricorno, la vostra giornata amorosa potrebbe essere interessata da una piccola questione con la vostra dolce metà. Nulla di cui possiate essere voi i colpevoli o che avete sbagliato, ma un problema del vostro partner, esterno alla relazione, potrebbe richiedere il vostro aiuto per trovare una soluzione. Rendetevi disponibili, vedono in voi dei grandi confidenti e risolutori e nel corso di sabato queste vostre doti sembrano essere accentuate!

Oroscopo Capricorno, 24 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa nessun pensiero sembra che debba colpirvi nel corso di sabato. Avete passato una settimana abbastanza efficiente e ora le preoccupazioni dovrebbero essere sostituite con la soddisfazione per quanto siete riusciti a concludere! Dedicate i vostri pensieri e la giornata a chi vi sta più vicino, in special modo nella risoluzione di quel problema di cui potrebbe parlarvi la vostra dolce metà!

Oroscopo Capricorno, 24 aprile: fortuna

La Dea bendata vi osserva, pur continuando a tenersi in distanza rispetto ai vostri transiti astrali.

Dovrebbe al massimo garantirvi il benessere generale in giornata, senza portarvi regali o stravolgimenti in nessun senso.