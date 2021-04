A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 23 aprile, è andata in onda l’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La ragione della scintilla è un’intervista recente dell’opinionista del famoso dating show, che ha fatto adirare la Dama torinese.

L’atmosfera si scalda e Maria De Filippi è costretta a disattivare l’audio di Tina Cipollari. Gemma Galgani ha anche raccontato la sua conoscenza con Roberto, dopo il recente regalo ricevuto da Aldo.

Uomini e Donne puntata di oggi 23 aprile: Tina infuriata

Nella puntata di oggi 23 aprile di Uomini e Donne Gemma Galgani ha chiesto delle spiegazioni a Tina Cipollari su alcune sue dichiarazioni.

L’opinionista avrebbe affermato di aver, di fatto, creato il personaggio di Gemma, insieme al famoso ex della Dama Giorgio Manetti.

L’opinionista ha ribadito la sua opinione: “Eri una donna completamente diversa, poi hai conosciuto Giorgio“. Gemma Galgani ha respinto quest’affermazione, dando una spiegazione per il suo cambiamento degli ultimi anni: “Sono arrivata in un momento particolare della mia vita“.

Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno alzato i toni: “O mi fa parlare… O me ne vado nell’altra stanza“, finché Maria de Filippi non ha dovuto disattivare l’audio dell’opinionista in collegamento.

La conoscenza di Gemma e Roberto

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 23 aprile, Gemma Galgani ha parlato anche della sua recente conoscenza con Roberto, arrivato nello studio proprio per conoscere la Dama torinese.

Sono andate in onda due esterne tra i due protagonisti del trono over, ma Tina Cipollari ha indagato a fondo sulle reali sensazioni di Gemma e Roberto. In particolare, l’opinionista ha chiesto più volte al Cavaliere cosa apprezzasse della Dama: “Scusa ma puoi dire cosa ti piace di lei?… Dì qualcosa… Ti piace o non ti piace?“.

Roberto ha provato a rispondere e dare delle spiegazioni: “Tante cose non si possono capire in cinque minuti“.

Ma l’opinionista non si è lasciata convincere: “Se sei attratto da una donna… Lo percepisci subito“.

