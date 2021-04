Ad Amici nel serale di oggi 24 aprile, la prima manche ha visto confrontarsi la squadra di Arisa e di Lorella Cuccarini con quella di Rudy Zerbi e della Celentano. Ma, prima di cominciare la battaglia per talenti, Rudy Zerbi aveva in serbo uno scherzo per Arisa.

La prima sfida della serata è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano, ma, quest’ultima, ha avuto qualcosa da ridire con Lorella Cuccarini. Ne è nata una polemica.

Al ballottaggio finale è stato inviato Raffaele.

Amici, serale di oggi 24 aprile, il guanto di sfida tra prof.

Nella puntata serale di Amici di oggi 24 aprile a cominciare la battaglia sono state Arisa e Lorella Cuccarini, che hanno sfidato la squadra di Rudy Zerbi e della Celentano: “Continuerei ad alimentare questa bellissima soap opera“.

Ma la sorpresa l’ha fatta Rudy Zerbi ad Arisa, sfoderando un fantomatico guanto di sfida tra professori: “Scusate, forse dimentichi che c’è una cosa prima… Importante… Guanto di sfida Rudy vs Arisa“. La sfida consisteva nel replicare una coreografia molto sensuale dimostrata da Umberto e Francesca Tocca, sulle note della Lambada. La battaglia era, in realtà, uno scherzo, ma la cantante non si è tirata indietro: “La accetto, ma non lo sapevo“.

Arisa ha dato anche la sua opinione sulle motivazioni che avrebbero spinto Rudy Zerbi a scegliere quest’esibizione: “Per vedere questa bellissima ballerina ballare per cui lui sbava“. Prima di cominciare a ballare, però, il professore ha rivelato la verità: “Era uno scherzo“.

Nuovo scambio d’opinioni tra Celentano e Cuccarini

La prima sfida ha visto contrapporsi Sangiovanni e Tancredi. Ha vinto il talento della squadra di Zerbi e si è passato a un guanto di sfida di ballo. Lorella Cuccarini ha lanciato una battaglia tra Alessandro e Serena, che non è piaciuta alla Celentano: “Assolutamente pro Alessandro… Mette molto in difficoltà Serena perché non è una coreografia adatta a lei… La fautrice dell’equità non è assolutamente equa“.

Anche la ballerina Serena ha detto la sua: “Non sono abituata a questo tipo di stile“. La gara è stata vinta da Alessandro.

Si sono sfidati, in seguito, Deddy e Raffaele. Ha perso il cantante della squadra di Arisa e Lorella, che è stato inviato al ballottaggio finale.

Rudy Zerbi è stato protagonista di un simpatico siparietto: ha fatto ridere lo studio parlando sotto l’effetto dell’elio: “Non mi torna più la voce normale“.

Approfondisci:

Amici, quinta puntata, eliminata Martina

La Celentano come non mai

Rudy Zerbi contro Arisa