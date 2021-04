La sesta puntata di Amici inizia in modo scoppiettante, con una guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi ad Arisa. La squadra della cantante e di Lorella Cuccarini viene pescata per prima e le due insegnanti scelgono proprio i nemici giurati, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sul palco non mancano le scintille.

Amici, sfida tra Rudy Zerby e Arisa

Arisa è molto certa della sua scelta di sfidare Rudy Zerby e Alessandra Celentano e non fa mancare l’ironia. “Continuerei ad alimentare questa soap opera“, dichiara la cantante, ma il conduttore radiofonico non gliela fa passare liscia: “Io non scendo. Chiedetemelo come le sirene, cantamelo che mi vuoi e io scendo“.

Alla fine i due insegnanti raggiungono le colleghe, ma i colpi bassi sono appena cominciati. Rudy Zerbi infatti invoca una sfida tra prof di Amici prima di schierare gli studenti. “È il momento del guanto di sfida prof“, ricorda Zerbi, “Rudy vs Arisa“, conclude il critico musicale.

Arisa: “Non ho ricevuto nessuna lettera”

Arisa però cade dal pero: “Non ho ricevuto alcuna lettera“, dichiara a Maria De Filippi, annunciando comunque di essere pronta ad accettare. La conduttrice di Amici la frena: “No Arisa, se non lo sapevi non accettare“.

Rudy Zerbi però è scettico sulla presunta ignoranza della collega: “Lo sapeva. Ti ho scritto all’1.40 di notte, ne abbiamo parlato nei corridoi 2 giorni fa…“. Maria De Filippi però gli fa notare come l’invito dovesse arrivare in puntata: “Lo sa, lo sa“, rincara Zerby, “Finge di non saperlo perché vuol fare quella che improvvisa, spacca ‘non mi sono preparata’. Invece sono 3 giorni che si prepara…“, accusa.

La frecciatina di Arisa a Rudy Zerbi

Dopo aver visto l’esibizione della performance che avrebbe dovuto fare, decisamente complicata, Arisa lancia una gelida battutina a Zerby: “Lui ha fatto questa sfida per vedere questa bellissima ballerina per cui lui sbava, tutte le volte che balla“, riferendosi alla bellissima Francesca Tocca.

Tra i due non sono probabilmente ancora sopiti i rancori della lite su Raffaele.

Il ballo che avrebbero dovuto fare Rudy Zerbi e Arisa

Stefano De Martino il vero cavaliere di Amici

Vista la difficoltà di Arisa, Stefano De Martino, giudice di Amici, si offre di accompagnare la cantante nel balletto: “Io mi candido per ballare con Arisa“. Un gesto da vero gentiluomo che gli fa valere l’esultanza del pubblico.

Ma Zerby è di un altro avviso, aspettandosi di ballare lui con Arisa, che gli consiglia di fare il ballo con la Celentano: “Ma io voglio ballare con te“, dichiara il conduttore.

Il ballo di Rudy Zerbi e Arisa

“Accetto il guanto, ma come di consueto cambio le cose, facciamo questo ballo ma sciolti, ma ognuno balla per se“, risolve infine la cantante. Quando Arisa sale sulla pedana di Amici e si dice pronta a danzare e a vincere la sfida, Rudy Zerbi fa un sorrisone: “Era uno scherzo!“. Alla fine, a sfidarsi sono gli allievi, e questa volta per davvero.

