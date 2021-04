Ad Amici gli scontri non si consumano solo sul palcoscenico, ma anche (e soprattutto) tra gli insegnanti. Come di consueto non poteva mancare l’ennesima lite tra Rudy Zerbi e Arisa, con il conduttore radiofonico che le tenta tutte per far saltare i nervi alla cantante. Quello che fa davvero scaldare Arisa, però, è quanto detto da Rudy Zerbi su Raffaele, allievo della scuola di Amici, che si confronta con Deddy durante la sfida.

Amici, Rudy Zerbi senza freni contro le insegnanti

Rudy Zerbi sa come far innervosire le altre insegnanti della scuola di Amici, come dimostrato dallo sfogo di Anna Pettinelli, portata all’esasperazioni per le considerazioni di Zerbi sugli allievi.

Mentre Alessandra Celentano sembra decisamente più benevola del solito durante la quarta puntata del talent, Rudy Zerbi dà il suo meglio, o peggio che dir si voglia.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad Amici

Nella seconda chiamata alla sfida, fa scendere Lorella Cuccarini e Arisa, che si lamenta per quanto detto a inizio puntata. Rudy Zerbi ha tirato fuori una valigetta con i presunti finti baffi e unghie della cantante. “Rimangiati quello hai detto“, si infuria Arisa, che allora viene fatta risalire dagli insegnanti avversari.

Rudy Zerbi dichiara di ritirare la sfida, ma quando la cantante e Cuccarini sono tornate in cima, le fa scendere di nuovo.

Le parole su Raffaele che fanno arrabbiare Arisa

Rudy Zerbi è alla fine massacrato da Arisa, che d’altronde è stata provocata dall’inizio della puntata di Amici. Dopo il confronto tra Alessandro ed Enula, vinta dall’allievo di Arisa e Lorella Cuccarini, il guanto di sfida è tra Deddy e Raffaele.

Raffaele ad Amici

Raffaele viene elogiato anche da Maria De Filippi e Arisa spiega come a Sanremo anche nomi famosi sono stati impressionati dalla sua bravura. Rudy Zerbi non è d’accordo e sottolinea la mancanza di una preparazione del giovane allievo, la cui professione è il barbiere.

Arisa: “Io facevo l’estetista”

La cantante non ci sta e replica duramente al collega di Amici. “Ha fatto anche il momento tv del dolore, ‘Povero Raffaele faceva il barbiere’. E allora? Io facevo l’estetista. Lui è di diritto un cantautore in questa scuola“, dichiara rispondendo a Zerbi.

La cantante si rivolge poi a Deddy, spiegando che ha un vantaggio rispetto a Raffaele. “Nulla contro Deddy, ma è normale che quello che scrive è più condivisibile e fa entrare più in empatia. Racconta una storia che hanno vissuto un po’ tutti.

Capisci che c’è un vantaggio?“, chiede a Zerbi.

