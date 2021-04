Lorella Cuccarini, classe 1965 e oggi 55enne, bionda e pelle diafana, gambe lunghissime e fisico da urlo, è una donna di talento che domina le scene dello spettacolo italiano da più di trent’anni. Ancora oggi si fa conoscere al grande pubblico con la spontaneità e il talento che la contraddistinguono.

La famiglia di origine di Lorella Cuccarini e quel padre che non c’è mai stato

La figura della mamma nella famiglia Cuccarini è stata centrale. La signora Maria Persili ha cresciuto da sola Lorella e i suoi due fratelli Maria Luisa e Roberto. Si è infatti separata dal padre quando i figli erano ancora piccoli e aveva un laboratorio sartoriale a Roma.

Scomparsa prematuramente il 16 aprile 2002, ha rappresentato come la stessa Lorella dichiara: “La perdita più grande“.

La figura del padre è molto controversa e distante all’interno della famiglia Cuccarini. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di usura e strozzinaggio insieme al fratello e custodito nel carcere di Regina Coeli. Qualche anno fa durante un’intervista della Cuccarini a Verissimo, la showgirl aveva dichiarato: “Non sono a conoscenza di aspetti oscuri della vita privata di mio padre…i miei genitori sono separati dal ’75 e mia madre ha allevato da sola la famiglia.

“

Lorella Cuccarini e gli inizi della sua carriera di ballerina e showgirl

Per Lorella tutto incomincia quando a nove anni ha iniziato a frequentare la scuola di danza del ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, marito della famosa Carmen Russo.

Dopo alcune partecipazioni a spettacoli e alcuni spot pubblicitari, arriva la grande occasione per lei: l’incontro con il signore della televisione, il mitico Pippo Baudo. Fu lui infatti a notarla durante la convention dei gelati Algida, era il 14 febbraio 1985. A Lorella viene offerta la possibilità di partecipare all’edizione di Fantastico 6 al Teatro delle Vittorie.

Inutile dire che fu subito un grande successo per Lorella Cuccarini e l’inizio della sua straordinaria carriera.

I giornali del tempo l’avevano già consacrata come una stella. L’incisione della sigla di testa del programma Sugar Sugar rimane in classifica per ben otto settimane e rende la bellissima ballerina molto popolare. Segue poi l’edizione di Fantastico 7 nel 1986 che consacra ancora di più il personaggio di Lorella, diventata grazie ad uno spot televisivo di un noto brand italiano di cucine, La più amata degli italiani.

Lorella ha collezionato poi un successo dopo l’altro, passando dalla Rai a Fininvest, con la conduzione di programmi come Buona Domenica, che le valsero i complimenti in diretta televisiva del Cavaliere Silvio Berlusconi in persona.

Non si accontenta e si perfeziona in America studiando canto e recitazione. Qualche anno dopo con il musical Grease riscuote un enorme successo e consacra ulteriormente la sua immensa carriera.

Lorella Cuccarini: l’amore, il matrimonio e i figli

Proprio durante il periodo più bello e impegnativo della sua sfolgorante carriera, Lorella conosce Silvio Capitta, noto come Silvio Testi, produttore discografico e televisivo.

Le loro nozze furono celebrate in gran segreto il 3 agosto del 1991, per evitare l’eccessiva esposizione mediatica.

Dall’unione di questa splendida coppia nascono poi i quattro figli: Sara la primogenita nata nel 1994, Giovanni nel 1996 ed infine i due gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000.

Lorella Cuccarini e suo marito hanno sempre tenuto molto al riserbo e alla privacy della loro famiglia. La loro esposizione mediatica è stata sempre molto calibrata e Lorella ha più volte dichiarato infatti di aver sempre voluto proteggere i suoi figli.

Lorella Cuccarini diventa idolo dei ragazzi come giudice ad Amici

In questa edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Lorella entra a far parte della squadra dei coach in coppia con Arisa.

La trasmissione non ha bisogno di presentazioni e come sempre regala teatrini stuzzicanti fatti di scontri tra coach e sfide all’ultimo ballo e canto per gli aspiranti artisti.

Un ruolo per Lorella Cuccarini che le calza a pennello, i suoi battibecchi con la maestra Alessandra Celentano sono in trend topic ogni settimana, d’altronde come si fa a non seguire la più amata dagli italiani?