In video-collegamento dal palco di Amici, le maestre Arisa e Lorella Cuccarini intervengono a Verissimo per un saluto speciale a Silvia Toffanin. Entrambe alla loro prima esperienza nel talent, la ballerina e la cantante ricevono delle bellissime sorprese dallo studio. A cominciare dal video-messaggio di Pippo Baudo alla Cuccarini, visibilmente emozionata.

Arisa e Lorella Cuccarini, da Amici a Verissimo

Nuovo appuntamento con Verissimo e anche quest’oggi ampio spazio ai protagonisti di Amici e alle loro storie. Se la scorsa puntata Silvia Toffanin si è intrattenuta con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, questa volta a video-collegarsi dal palco del talent sono Arisa e Lorella Cuccarini.

Sia la cantante sia la ballerina sono alla loro prima esperienza ad Amici in qualità di professori, eppure hanno ampiamente dimostrato di non sentire la pressione e, anzi, di sentirsi a proprio agio in quest nuova veste.

Entrambe sono state protagoniste, in particolare, di accesi contrasti con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ‘capitani’ della squadra rivale. In serata sono stati numerosi i diverbi tra la Celentano e la Cuccarini, così come tra Zerbi e Arisa, finendo per diventare, spesso e volentieri, essi stessi protagonisti del serale al posto dei ragazzi in gara.

Pippo Baudo, il video-messaggio a Lorella Cuccarini

Tanti i temi di questa intervista a distanza, tra cui le carriere di Arisa e Lorella Cuccarini. Se la cantante ha esordito sul palco di Sanremo nel 2009 nella sezione ‘Nuove Proposte’, la ballerina ha riscosso subito successo grazie a un colosso della tv: Pippo Baudo. Fu lui a ‘scoprire’ la Cuccarini e a volerla al suo fianco nel varietà Festival del 1987. Attraverso un video-messaggio regalo inviato a Verissimo, Pippo Baudo elogia la ballerina ricordando il suo esordio nel mondo della danza e il suo innato talento.

“Pippo per me è come un padre – commenta un’emozionatissima Lorella Cuccarini dopo aver ascoltato le parole di Baudo. – È un uomo molto importante, mi ha cambiato la vita. Uno non deve mai dimenticare da dove arriva e quali sono le persone che hanno contribuito a far sì che la tua vita diventi un’altra cosa. Lui è stata la persona principale: se non ci fosse stata la sua chiamata, la mia vita sarebbe stata diversa. Poi magari se ne sarebbero aperte altre di porte, però io sono entrata dalla porta principale grazie a lui e non me lo dimenticherò mai“.

Approfondisci

Amici, alta tensione tra Arisa e Rudy Zerbi. Poi la lite tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini: età, vita e carriera della più amata dagli italiani, ora ad Amici