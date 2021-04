Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La giornata di domenica sembra essere leggermente faticosa per voi amici dell’Acquario a causa di alcuni transiti dissonanti. I pianeti in opposizione sono quattro e sembrano voler accentuare il vostro nervosismo, oltre a ridurvi la concentrazione con notevoli ripercussioni sul completamente dei vostri obbiettivi domenicali.

Anche le cose in famiglia sembrano dover attraversare qualche seccatura, ma nulla di preoccupate, quanto piuttosto i classici piccoli problemi del quotidiano.

Oroscopo Acquario, 25 aprile: amore

Nel caso foste impegnati in una relazione stabile e di vecchia data non dovreste essere davanti ad una giornata negativa, carissimi amici dell’Acquario. Le cose dovrebbero procedere tranquillamente, senza sconvolgimenti in nessuno dei due sensi. In serata, però, sembra che le cose possano farsi leggermente più calde, riscoprendo la vena passionale che anima i vostri cuori!

Voi single potreste non trovare quello che cercate nella giornata di domenica, non sbatteteci troppo la testa e riprovateci quando gli astri saranno favorevoli!

Oroscopo Acquario, 25 aprile: lavoro

Il pensiero di tornare presto al lavoro potrebbe essere una delle ragioni che rendono la vostra domenica così poco lieta. Eppure, le cose dovrebbero procedere per il meglio nel corso della settimana che sta per aprirsi, quindi cercate di non fasciarvi la testa prima di sbatterla, ignorando per ora queste preoccupazioni che non hanno nessun fondamento!

Oroscopo Acquario, 25 aprile: fortuna

L’influsso della Dea bendata non sembra essere assolutamente dalla vostra parte in questa giornata nuvolosa. Nulla di cui preoccuparsi, ma evitate investimenti e sperperi di cui potreste pentirvi!