Anche Domenica In si stringe nel ricordo della grandissima Milva, scomparsa ieri all’età di 82 anni. La “Rossa” della canzone italiana viene omaggiata dalla conduttrice Mara Venier, che le dedica parole speciali: “Artiste così ce ne sono poche“. A seguire un breve filmato ripercorre le sue più celebri esibizioni canore, che hanno segnato la storia della musica italiana.

Domenica In ricorda Milva

La scomparsa di Milva ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana. Nella giornata di ieri la “Rossa” della canzone nostrana si è spenta all’età di 82 anni, dopo aver segnato un solco profondissimo nel panorama discografico italiano.

Tantissimi i successi che l’hanno resa celebre in territorio nazionale e non solo, come La filanda, Milord e Alexanderplatz.

Icona di eleganza e stile, Milva ha segnato un’intera generazione con i suoi brani e il suo innato talento, oltre ad un timbro vocale inconfondibile. Tantissimi i ricordi e le manifestazioni di affetto da tutto il mondo dello spettacolo, rimasto scosso dall’improvvisa perdita. E anche Domenica In, nella puntata in onda oggi pomeriggio, ha voluto omaggiarla a dovere nelle parole di Mara Venier.

“Grande, immensa, forse poco capita“

In apertura di puntata Mara Venier prende subito parola per unirsi al dolore per la scomparsa della “Rossa”.

La conduttrice la omaggia con bellissime parole, ricordando come la cantante sia stata anche una affezionata telespettatrice di Domenica In: “Voglio cominciare questa puntata con il ricordo della grandissima Milva. Milva ci seguiva sempre. Un mese e mezzo fa avevo qua Ornella Vanoni che la stavo intervistando, e arrivò un messaggio dicendo che Milva ci stava seguendo e ci salutava. Grande, immensa, forse poco capita, perché artiste così ce ne sono poche“.

Successivamente viene proposta una clip, che ripercorre le più importanti esibizioni della cantante, al termine della quale la conduttrice rivolge un ultimo saluto: “Ciao Milva, ovunque tu sia, e riposa in pace“.

