Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, la vostra giornata di lunedì vede un buon numero di pianeti in posizioni favorevoli, pronti a sostenervi e a spronarvi! Giove dovrebbe infondervi una buonissima dose di ottimismo, mentre la Luna accentua le emozioni positive che animano il vostro cuore. Potrete contare anche su Nettuno, astro che sprona i cambiamenti e i rinnovamenti, dotandovi anche di una rinnovata intelligenza.

Tuttavia, Mercurio, Urano e il Sole sono in opposizione con il vostro segno, riducendo un po’ la vostra vitalità e la forza decisionale.

Oroscopo Acquario, 26 aprile: amore

Nel caso foste impegnati da tempo, cari amici dell’Acquario, nella giornata di lunedì non dovrebbe attendervi nulla di negativo, godetevi la rinnovata affettività che vi anima! Voi che, invece, avete da poco iniziato una nuova relazione, cercate di equilibrare la sfera erotica a quella emotiva, per migliorare il contatto con il partner.

Buone anche le possibilità per voi single, anche se la vitalità compromessa dagli astri potrebbe causarvi un po’ di pigrizia e poca voglia di mettervi in gioco.

Oroscopo Acquario, 26 aprile: lavoro

La giornata di lunedì non sembra dover portare grossi stravolgimenti all’interno della sfera lavorativa. Tuttavia, queste prime giornate della settimana saranno particolarmente proficue per quanto riguarda i progetti futuri, che prenderanno man mano il via, concretizzandosi davanti ai vostri occhi e portandovi verso nuovi lidi emozionanti.

Oroscopo Acquario, 26 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non è così tanto vicina al vostro segno, amici dell’Acquario, ma vuole comunque donarvi parte della sua influenza. Nel corso di lunedì sembra aspettarvi un’emozionante sorpresa in un qualche ambito non meglio chiarito.