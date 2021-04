Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha condiviso con il pubblico una rivelazione su una pagina difficile della sua vita privata. Le parole della conduttrice sono arrivate durante un confronto con la madre di Fabrizio Corona, ospite negli studi del format.

Barbara d’Urso, la rivelazione sulle sue difficoltà

La puntata di ieri di Domenica Live ha visto tra gli ospiti anche la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, in studio da Barbara d’Urso per parlare del figlio dopo la recente scarcerazione.

Proprio durante il suo intervento in trasmissione, la conduttrice Barbara d’Urso ha deciso di parlarle a cuore aperto, da mamma a mamma, raccontandole una parentesi difficile del suo rapporto con i figli.

“Non esistono mamme brave e mamme cattive. Io ho cresciuto da sola due figli maschi. Forse io non sapevo fare la mamma, perché io non l’ho avuta, e quindi purtroppo l’esempio non ce l’avevo. Ho fatto une percorso psicologico, lungo, e la psicologa mi ha spiegato di dover dire di no ai miei figli. Io non ero capace (…) soffrivo come un cane“.

Fabrizio Corona: le parole della madre Gabriella

Barbara d’Urso ha cercato così di sostenere la madre di Fabrizio Corona, che durante la puntata del suo talk ha raccontato come vanno le cose in casa dopo la scarcerazione del figlio.

La donna ha sottolineato che i problemi di salute cui soffrirebbe non sarebbero risolti: “Il ritorno a casa è stato bellissimo, l’ho aspettato. Sta continuando le cure, ha una patologie che non guarisce di base, rimane sempre con problematiche importanti. Devi stare sempre attento a come gli parli“.

Non è la prima volta che Gabriella Privitera parla delle condizioni del figlio: “Adesso è abbastanza tenero con me, devo stare molto attenta a parlare. Lui vuole che gli si dica sì per tutto.

Questo arresto ha causato tanti danni, a lui e a me“.