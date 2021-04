Una prova in diretta a L’Isola dei Famosi ha generato un po’ di tensione tra Playa Palapa e lo studio. Al centro delle polemiche è Gilles Rocca, che si tira indietro dalla prova che prevede di dare un bacio a stampo a Francesca Lodo. Dallo studio prende parola Ilary Blasi che critica la scelta dell’attore: “Stai facendo un dispetto a Francesca perché così non può mangiare“.

La prova del bacio genera tensioni

La nuova prova in diretta a L’Isola dei Famosi è all’insegna del bacio. I naufraghi, infatti, sono costretti a sottoporsi ad un bacio in bocca in mare, in totale apnea: chi resiste di più vince un gustoso piatto di pasta.

Tutte le coppie sembrano ben disposte a sottoporsi a tale prova, dal momento che la fame è tanta e la posta in palio è davvero prelibata.

Tuttavia, al momento della preparazione delle coppie, c’è un naufrago che è restio all’idea: si tratta di Gilles Rocca. L’attore avrebbe dovuto affrontare la gara assieme a Francesca Lodo, ma ha subito scosso la testa rifiutandola e non permettendo così alla compagna di viaggio di gareggiare per la vittoria e, di conseguenza, sfamarsi insieme a lei.

La reazione di Ilary Blasi

In studio Ilary Blasi chiede all’attore come mai intenda rifiutarsi di affrontare questa prova.

L’attore motiva la sua scelta con le seguenti parole: “No, non lo faccio perché non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita“. Dallo studio si eleva un coro di disappunto da parte degli opinionisti, al quale Gilles risponde: “Ragazzi, è così: venite voi“.

Ilary Blasi ha preso con grande ironia il rifiuto del naufrago, stendendosi per terra in studio circondata dagli applausi e dalle urla degli opinionisti e del pubblico. Rialzatasi, la conduttrice risponde al ragazzo: “Gilles ti prego, è un gioco, è un bacio a stampo“.

“Per colpa tua Francesca non mangia“

Ma l’attore resta fermo nella sua posizione, intenzionato a non mettersi in gioco. A quel punto la conduttrice lo punzecchia, facendogli notare quanto dietro la sua decisione ci sia una profonda mancanza di rispetto: “Però così stai facendo un dispetto a Francesca perché così non può mangiare, scusami ma non è giusto“. Il naufrago si scusa, ma resta fermo sulla sua idea: “Mi conoscete molto bene, questa prova non sono capace a farla: se non ho un copione non sono un bravo attore“.

Il battibecco a distanza si conclude con le parole della conduttrice: “Ok Gilles però lo devo dire: per colpa tua Francesca non mangia“.

