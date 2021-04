Ospiti della puntata di questa sera, Giulia Salemi e Asia Argento intervengono a L’Isola dei Famosi a supporto rispettivamente di mamma Fariba Tehrani e dell’amica Vera Gemma. Se l’attrice è meravigliata dell’aplomb sinora mantenuto dall’amica Vera, per la Salemi lo sfogo è decisamente amaro: “Si è creato un branco contro mia mamma“.

Giulia Salemi e Asia Argento in studio

Nel nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi ospiti d’eccezione sono Giulia Salemi e Asia Argento. La ragazza, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è intenzionata a supportare mamma Fariba Tehrani, spesso incompresa ed isolata dal restante gruppo di naufraghi.

La medesima situazione la sta vivendo anche Vera Gemma, al centro di numerosi contrasti con i compagni di viaggio che non sembrano tollerarla. Per lei in soccorso è presente la grande amica Asia Argento. Le due sono state una delle coppie protagoniste dell’edizione di Pechino Express 2020 e, da quel momento, il loro rapporto di amicizia si è solidificato sempre più.

Giulia Salemi e Fariba Tehrani si affiancano così a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nella veste speciale di “opinionisti” di questa puntata.

“Branco contro mia mamma“

In studio prendono parola le due ospiti d’eccezione per difendere Vera Gemma e Fariba Tehrani.

Asia Argento, senza peli sulla lingua, si dice meravigliata del comportamento dell’amica Vera: “Sono molto stupita da Vera perché sta mantenendo un aplomb che io non riuscirei ad avere. Francesca Lodo ha sbroccato, se l’avesse fatto con me non so se avrei tenuto questo aplomb“.

Decisamente più amareggiata e arrabbiata Giulia Salemi, che non tollera i continui attacchi del gruppo all’indirizzo della madre Fariba. Lo sfogo della giovane ragazza: “Si è superato totalmente il limite dell’educazione.

Il rispetto è la base, quindi quando si va a superare quell’asticella che va a ledere la dignità di mia madre come essere umano, non è più tollerabile. Mia mamma sta gestendo bene ma non benissimo, perché sta soffrendo il fatto che si sia creato un branco contro mia mamma e Vera. Non è più tollerabile questa situazione“.