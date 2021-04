Grandi notizie per la coppia Lorella Boccia e Niccolò Presta: i due hanno annunciato sui proprio canali social l’arrivo di un figlio. La famiglia si allarga quindi, per l’ex allieva di Amici che non ha nascosto la gioia per questo lieto evento.

Lorella Boccia incinta: l’annuncio su Instagram

La notizia è stata data ai fan della coppia tramite due post diversi sui rispettivi profili Instagram. Lorella Boccia, emersa come allieva di Amici e poi divenuta apprezzata ballerina e conduttrice. Dopo aver fatto parte della Scuola di Maria De Filippi, la Boccia ha infatti lavorato per programmi come Colorado (dove era già stata come parte del corpo di ballo), Tale e quale show e Ciao Darwin.

Ora, però, sembra tempo di allargare la famiglia. Sul suo profilo Instagram Lorella Boccia ha scritto: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita“. Nello scatto, Lorella mostra sorridente l’ecografia, mentre alle sue spalle Niccolò Presta salta di gioia.

Il post Instagram di Lorella Boccia

Lorella Boccia e Niccolò Presta aspettano un figlio

La gioia della ballerina è condivisa dal marito Niccolò Presta, produttore cinematografico, inserito da Forbes tra gli uomini più influenti d’Italia e figlio dell’agente dello spettacolo Lucio Presta.

Sul suo account Instagram è apparsa una foto di Niccolò e Lorella Boccia insieme, mentre mostrano l’ecografia che annuncia l’arrivo del figlio. La dedica è romantica: “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero“.

Al post che annuncia che Lorella Boccia è incinta, ha risposto anche il suocero, Lucio Presta, anche marito di Paola Perego.

Sotto al post del figlio, l’agente ha scritto: “Che il buon Dio benedica il vostro bambino, il vostro amore la vostra vita“. Poi, lancia già il toto-sesso per il futuro nascituro, a colpi di hashtag: #Speriamochesiafemmina.

Il post del marito di Lorella Boccia, Niccolò Presta

