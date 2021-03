Paola Perego è sicuramente uno dei volti più familiari del piccolo schermo italiano. Nel corso della sua carriera si è destreggiata tra passerelle, tv ed imprenditoria.

Paola Perego: l’esordio nel mondo dello spettacolo

Nata a Monza il 17 aprile 1966, Paola Perego ha fatto il suo esordio come modella appena 16enne. Dopo solo un anno e vari provini per entrare nel mondo della televisione, nel 1983 viene assunta da Antenna 3 Lombardia. Nel 1984 viene contattata da Fininvest: fa così il suo ingresso su Italia 1, dove conduce Autostop al fianco di Marco Columbro. Nel corso degli anni ’80 partecipa a molti programmi televisivi e nella stagione 1989/1990 fa parte del cast di Calciomania.



Nel 1992 inizia a lavorare in RAI e conduce vari talk show come Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia.

Dal 1997 al 2003 è alle redini di Forum, sostituendo Rita dalla Chiesa.

Paola Perego: pietre miliari della sua carriera

Nel 2004 conduce il reality show La talpa, portando il programma verso un innegabile successo: vengono infatti girate altre 2 stagione, rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

Paola Perego nella stagione 2006/2007 sostituisce Maurizio Costanzo a Buona domenica, un ruolo importante visto che era stato ricoperto dallo storico conduttore e giornalista.

La trasmissione, nonostante varie polemiche, viene riconfermata per la stagione 2007/2008, ma a maggio del 2008 viene interrotta per costi eccessivi.

Tuttavia, Paola nel 2011 lascia Mediaset e torna in RAI, dove conduce Se…a casa di Paola.

Nel 2012 arriva alla conduzione di Superbrain e l’anno successivo affianca Franco Di Mare ne La vita in diretta. Dal 2014 al 2016 è alla guida di Domenica in, non senza polemiche. Successivamente torna a Superbrain e nel 2020 viene trasmesso il suo talk show Ascoltami.

Paola Perego: amori e vita privata

Paola Perego ha 2 figli, Giulia e Riccardo, dal suo primo matrimonio col calciatore Andrea Carnevale.

Purtroppo il loro rapporto è finito nel 1997 con un divorzio.

Attualmente è sposata con Lucio Presta, agente di varie personalità dello spettacolo. Si sono uniti in matrimonio nel 2011, dopo 10 anni di fidanzamento.

A dicembre 2020, la terribile notizia del grave lutto che ha colpito Paola Perego, che ha perso il padre Pietro, morto a 90 anni. La conduttrice aveva da poco espresso la sua preoccupazione per i genitori anziani e affetti da coronavirus e poco dopo proprio la stessa Paola Perego ha contratto il virus.

Paola Perego e gli attacchi di panico

Paola Perego ha sofferto per molti anni di attacchi di panico: “È una sensazione imminente di morte. È come se fossi dentro una bolla, sei concentrata sui tuoi sintomi fisici e hai la sensazione che nessuno ti possa salvare. Sei solamente concentrata sul tuo corpo, sui sintomi che ti sta dando, la tua paura, sei totalmente scollegata dall’esterno“, aveva raccontato proprio a The Social Post dopo l’uscita del suo libro. “Mi ricordo tutto perché gli attacchi di panico non si dimenticano, soprattutto il primo e quelli in situazioni particolari, tali che poi non riesci più a ripercorrere ovviamente.

Ero in macchina e stavo tornando a casa dopo una cena, una festa con un ragazzetto dell’epoca sulla provinciale, mi ricordo anche il punto della strada che porta da Monza a Brugherio, dove io sono cresciuta. Ad un certo punto stavo parlando, ho respirato e l’aria non è entrata, è stato panico immediato“, ci aveva spiegato.

Ha lavorato tanto per arrivare dove si trova oggi: “Il passato poteva essere sicuramente diverso ma oggi sono così contenta di me, con tutti i miei difetti, con tutti i miei limiti che credo di essere proprio una bella persona e sembrerà presuntuoso ma non lo è.

Mi sono sentita niente per tanti anni, oggi mi sento veramente una bella persona, una bella amica, una bella compagna e sono molto felice di questo“.