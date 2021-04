Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, i transiti che illumineranno il vostro martedì sembrano essere maggiormente positivi! Quasi tutte le forze celesti si schierano al vostro fianco, per garantirvi una buona giornata soleggiata e luminosa. La Luna e Giove si faranno carico della vostra sfera relazionale, specialmente quella famigliare, migliorando i rapporti che potrebbero essersi incrinati nei giorni passati.

Il Sole e Urano, però, vi rendono meno attivi e più imprevedibili, riducendo la carica vitale che spesso vi caratterizza e anima.

Oroscopo Acquario, 27 aprile: amore

Sotto il piano sentimentale dovreste essere appoggiati dalla meravigliosa Luna, cari Acquario. Il suo influsso vi rende più aperti nei confronti della vostra dolce metà, nel caso in cui siate impegnati, o degli estranei, se foste dei cuori solitari. Cercate di migliorare l’armonia con il vostro partner, dimostrando quello che volete e potete offrire e quanto ci teniate alla vostra relazione.

Oroscopo Acquario, 27 aprile: lavoro

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, amici nati sotto l’Acquario, qualche vostro superiore potrebbe pretendere troppo da voi, rendendovi nervosi e irascibili. Ma state tranquilli, perché potrebbe essere anche una dimostrazione della stima che provano nei confronti delle vostre capacità. Vi piacciono le gratificazioni e questa sembra essere un’ottima occasione per garantirvene un paio!

Oroscopo Acquario, 27 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi guida da distante verso nuovi orizzonti emozionanti, specialmente nel caso in cui siate single o alla ricerca di qualche nuovo rapporto di qualsiasi natura.

Non abbiate paura ad uscire a divertirvi, non si sa mai cosa potreste trovare!