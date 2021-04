A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 26 aprile, Gemma Galgani è tornata protagonista dopo il dono romantico ricevuto da Aldo nella scorsa settimana.

La Dama ha chiuso la conoscenza con Roberto, dopo delle incomprensioni. In seguito Tina Cipollari le ha tirato un brutto scherzo.

Uomini e Donne puntata di oggi 26 aprile: Gemma litiga con Roberto

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 26 aprile, Gemma Galgani ha raccontato il proseguo della sua frequentazione con Aldo: “Una persona ricca d’entusiasmo ed energia positiva“. I due si dicono uniti dalla stessa spensieratezza.

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza con Roberto, dopo la registrazione della scorsa puntata c’era stato un piccolo diverbio: “Non è che Tina deve diventare il motivo predominante della nostra conversazione“.

Gemma si è lamentata del fatto che il Cavaliere parli solo della trasmissione e che dopo la registrazione non abbia per un po’ risposto al telefono: “Non mi rispondeva più al telefono… Era una cosa voluta“.

Roberto ha spiegato il suo stato d’animo: “Ero fortemente incavolato, adirato… Non è così grave… S’impara anche dagli scontri“.

Lo scherzo di Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 26 aprile, Gemma ha chiuso con Roberto: “Un investimento d’energie che si disperdono… Non è che vengo qui a 70 anni a farmi rimproverare… Noi viviamo su mondi paralleli che non s’incontrano“.

Tina Cipollari ha attaccato questa scelta, ipotizzando delle motivazioni diverse da quelle raccontate: “Manipolatrice… Grande ipocrita… Gli uomini di una certa età non t’interessano… Ti sei fermata a Nicola“. Anche Gianni Speri ha commentato la decisione della Dama: “A te non piace Roberto“.

In seguito è arrivato in studio un altro corteggiatore di quarant’anni, Fabrizio, che si è rivelato essere uno scherzo organizzato da Tina Cipollari: “Per far capire al pubblico quanto sei infida“.

