Fiocco rosa e tanta emozione per Alessia Ventura e Gabriele Schembari: la coppia ha accolto la figlia Ginevra e ha dato la splendida notizia via Instagram, condividendo così sui social la gioia del momento più bello. L’ex letterina, al settimo cielo, ha pubblicato un tenerissimo scatto sul suo profilo.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari genitori: è nata Ginevra

Il dolce post dell’ex letterina è apparso sul suo profilo Instagram e ha emozionato fan, colleghi e amici. Alessia Ventura e il compagno, Gabriele Schembari, hanno annunciato la nascita della primogenita, Ginevra, accompagnando il messaggio con una foto che cristallizza la gioia del lieto.

evento.

Mamma per la prima volta, Alessia Ventura ha racchiuso in poche righe l’immensa felicità che ha invaso la loro famiglia con l’arrivo della piccola: “27/04/2021, a 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!“.

Post di Alessia Ventura su Instagram

Alessia Ventura mamma: gli auguri social per la nascita di Ginevra

Alessia Ventura e Gabriele Schembari, riporta TgCom24, stanno insieme dal 2019 e hanno condiviso con i follower la gioia per la loro primogenita.

Tantissimi i messaggi di auguri sui social, tra cui spiccano le congratulazioni di Francesco Totti, Costanza Caracciolo, Giovanna Civitillo e Amadeus, Elena Santarelli, Francesco Oppini e molti altri volti noti dello spettacolo.

Alessia Ventura aveva condiviso con il suo affezionato pubblico le varie tappe della gravidanza, pubblicando dolcissime foto del pancione nell’attesa di stringere la piccola tra le braccia.

Quando era incinta, all’ottavo mese, ha avuto il Covid, come lei stessa avrebbe raccontato al settimanale Diva e Donna svelando il timore per la piccola: “Ho avuto paura per la bambina“.

Oggi quel difficile momento è acqua passata, e la coppia si gode l’immensa felicità.

