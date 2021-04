Gabriel Garko lutto per l'attore, morto il padre: il commosso addio su Instagram, le parole e le foto

Sono trascorsi appena pochissimi giorni dallo sfogo di Gabriel Garko, un’amara confessione sul periodo difficile che stava attraversando. Un periodo, quest’ultimo, che vedeva l’attore impegnato soprattutto sul fronte familiare per prestare aiuto al padre che in questo momento non versava in ottime condizioni di salute. Nessuna ulteriore notizia però a riguardo sino ad oggi, giorno in cui si apprende della scomparsa del padre di Garko.

Gabriel Garko: morto il padre Claudio

“Ciao papà… Fai buon viaggio“, pochissime le parole che arrivano dal profilo Instagram ufficiale dell’attore Gabriel Garko. Così l’attore ha infatti dato annuncio sui social del terribile lutto che lo ha colpito, la morte del padre.

Una scomparsa che non sempre essere sopraggiunta improvvisamente dal momento che, come dicevamo, Gabriel Garko aveva già speso parole sulle condizioni di salute del padre qualche giorno fa. “Sono giorni che lavoro incessantemente – aveva dichiarato Garko al settimanale Chi a cui si è recentemente raccontato – che mio papà non sta molto bene“.

Le foto e le parole di Garko su Instagram per la scomparsa del padre

Le notizie che arrivano riguardo al padre sono scarse e reperibili in maniera confusionaria sul web.

Claudio Oliviero, così si sarebbe chiamato il padre di Garko, sarebbe stato in vita un pasticcere di Vicenza ammalato da tempo ma non è dato sapere quale fosse il male che lo affliggeva. Di lui rimangono oggi quelle poche parole scritte su Instagram da Garko e le foto a corredo, un carosello di fotografie che ritraggono il padre in giovane età e in particolare poi verso la fine entrambi i genitori. Tantissimi i messaggi arrivati a sostegno di Garko in questo terribile momento da parte di amici e conoscenti anche del mondo dello spettacolo. “Gabriel“, scrive semplicemente Laura Torrisi, un cuore quello lasciato da Gabriele Rossi, “Un abbraccio tesoro.

Condoglianze“, l’omaggio dell’amico Jonathan Kashanian.