Nella puntata di Uomini e Donne del 27 aprile Angela e Luca Cenerelli sono tornati protagonisti, dopo la lite animata della scorsa settimana. Il Cavaliere ha deciso di tornare sui suoi passi e di chiedere scusa alla Dama davanti a tutti.

Angela ha accettato le scuse, ma ha ribadito al Cavaliere il suo disappunto. L’opinionista Gianni Sperti, invece, ha attaccato Luca Cenerelli a Uomini e Donne, ritenendo le sue dichiarazioni non realmente sentite.

A Uomini e Donne Luca Cenerelli è stato attaccato duramente per delle frasi infelici su Angela, pubblicate sui social network.

Il Cavaliere toccava dei punti delicati, come la ricerca della maternità e l’età della Dama. Gianni Sperti, in particolare, aveva condannato l’atteggiamento del Cavaliere in modo piuttosto duro.

Nella puntata di oggi 27 aprile, Luca Cenerelli ha deciso di scusarsi con Angela per i suoi post offensivi. Il Cavaliere ha dichiarato di aver cambiato intenzione dopo un’attenta riflessione: “Volevo farti delle scuse… Non volevo fosse una cosa forzata… Effettivamente non mi sono comportato bene, mi dispiace“.

Il Cavaliere ha provato a spiegare meglio il suo pensiero: “Non penso che tu sia una donna finita… Ho fatto una gran cavolata, ho mancato di rispetto, mi dispiace… Fa male a tutte e due“.

Luca Cenerelli ha chiesto scusa ad Angela a Uomini e Donne. La Dama ha accettato questo gesto: “Io ti scuso ma come essere umano, non a livello affettivo“.

L’opinionista Gianni Sperti ha attaccato Luca Cenerelli e le sue scuse tardive: “Una mossa per ripulirti“. Anche Gemma Galgani ha detto la sua a riguardo: “Non riesco a trovare un fondo veritiero nelle parole di Luca“.

Tina Cipollari ha sfruttato quest’occasione per lanciare una frecciatina alla Dama torinese: “Senti chi parla… Lei è la prima stratega“.

