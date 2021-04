Ignazio Moser approda all'Isola dei Famosi: quando sbarca alle Honduras il fidanzato della Rodriguez

Quello che per tanti era ancora dubbio, ora sembra essere a tutti gli effetti confermato. Non c’è Cecilia Rodriguez che tiene di fronte alla volontà di Ignazio Moser di raggiungere i suoi futuri colleghi naufraghi all‘Isola dei Famosi 2021. Sembra essere confermato infatti lo sbarco dell’ex del Grande Fratello Vip in quel delle Honduras: ecco quando Ilary Blasi ne darà notizia.

Ignazio Moser sbarca all’Isola dei Famosi

Sembrava che la partecipazione all’Isola dei Famosi di Ignazio Moser fosse del tutto un rumors. Si vocifera già da qualche settimana l’approdo alle Honduras del compagno di Cecilia Rodriguez, la stessa che sembrava non aver preso benissimo del suo approdo al reality di Canale 5.

fonti vicine alla coppia rivelavano come la piccola sorella di Belén non fosse poi così tanto entusiasta della partenza per le Honduras di Moser. I recenti gossip però sembrano confermare l’esatto contrario dando dunque per certo l’arrivo all’Isola del modello.

Ignazio Moser atteso all’Isola dei Famosi nella puntata del 29 aprile

La tanta attesa aveva fatto pensare che l’arrivo di Moser non sarebbe mai arrivato e invece sembra che questo silenzio sia stato dovuto ad un piccolo intoppo per Moser, rimasto bloccato qualche giorno più del dovuto in Messico.

Stando a quanto rilevato da fonti che bazzicano nei meandri di Mediaset, Moser dovrebbe arrivare alle Honduras nella giornata di giovedì 29 aprile e del suo arrivo dovrebbe essere data dunque comunicazione da parte di Ilary Blasi già nel corso della puntata sempre di giovedì. Si attendono reazioni da parte dei naufraghi che iniziano a patire in maniera più che sofferente la fame, tale da renderli meno lucidi del solito anche nel corso delle dirette televisive, non proprio delle più serene.

Si continua dunque ad allargare ancora la rosa di naufraghi, una decisione presa per dovere da parte di Mediaset che ha dovuto fare i conti in queste settimane con improvvisi abbandoni come quello di Brando Giorgi e Elisa Isoardi che ancora però non hanno fatto il loro ingresso in studio, atteso per le prossime settimane.

Approfondisci

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, slittano ancora le nozze: questa volta c’entra Belén Rodriguez

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul loro più grande desiderio: “Ci stiamo lavorando”

L’Isola dei Famosi, Asia Argento spara a zero contro i naufraghi e difende Vera Gemma: “Aveva bisogno di aiuto”