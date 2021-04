Laura Pausini non ha vinto l’Oscar per la Miglior Canzone. La cantante italiana, protagonista nella stagione dei premi con il brano Io sì (Seen) dal film La vita davanti a sé, ha ceduto proprio sul più bello: dopo aver trionfato ai Golden Globe e in altre importanti cerimonie, alla Pausini è mancata proprio la ciliegina sulla torta. A consolarla, ci ha pensato un regalo della figlia Paola Carta al suo ritorno a casa.

Laura Pausini, regalo della figlia Paola: “Sei l’Oscar più importante della mia vita”

Non si era nascosta Laura Pausini, ci teneva davvero a vincere l’Oscar e le possibilità erano anche a suo favore: a trionfare è stata invece la canzone Fight for You dal film Judas and the Black Messiah e non l’altra grande favorita, ovvero Speak Now da One Night in Miami.

La Pausini era volata a Los Angeles per registrare l’esibizione sulla terrazza del museo dell’Academy, per poi assistere alla cerimonia nella Union Station. Al suo rientro, ha trovato un dolcissimo messaggio della figlia Paola Carta, nata nel 2013 dal compagno Paolo.

Nelle storie Instagram Laura Pausini ha mostrato cosa l’ha aspettata di ritorno dagli Oscar: un biglietto con una foto del suo viaggio a Los Angeles e la scritta “Bentornata mamma, tu sei l’Oscar più importante della mia vita“.

Nel condividere il regalo, la Pausini ha scritto: “C’è chi vince l’Oscar a Los Angeles e chi lo vince a casa“.

Laura Pausini non vince l’Oscar: “Un’esperienza irripetibile”

La foto scelta da Paola Carta, figlia di Laura Pausini per riaccogliere la madre a casa non è casuale: poche ore prima la cantante l’aveva condivisa nel post con le prime parole dopo la sconfitta agli Oscar. Qui, aveva scritto: “Aver cantato IO SI sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica“.

Ha poi definito l’esperienza come “irripetibile” e si è detta “felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita“.

Nel ps., aveva poi invitato i fan a scorrere nelle foto del post per vedere “come finiscono di solito le serate delle mie nomination“. Detto fatto, ecco una foto di Laura Pausini mentre mangia un hamburger. Niente red carpet, vestito Valentino o altro, la figlia l’ha ricordata in modo dolce e molto personale: mamma con un panino in mano.

