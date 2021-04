Lory Del Santo ha parlato della sua vita privata a Un giorno da pecora, rivelando dettagli sulla scoperta del tradimento relativamente alla sua storia d’amore più famosa, quella con Eric Clapton. La showgirl ha raccontato al pubblico di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, su Rai Radio 1, come sarebbero andate le cose tra loro.

Lory Del Santo sul tradimento: “Ho fatto finta di niente“

Lory Del Santo ne aveva già parlato in tv, ma stavolta è tornata con qualche dettaglio in più sul suo passato sentimentale al fianco di uno degli artisti più famosi al mondo: Eric Clapton.

A Un giorno da pecora, la showgirl ha dichiarato di essere una donna fedele, capace di mantenere le sue promesse, ma ha anche sottolineato di essere stata tradita dall’allora compagno di vita con un’altra donna.

Una star il cui nome, secondo il suo racconto, è Naomi Campbell. E tira in ballo l’ex presidente degli Stati Uniti.

“Io non sono andata con Trump proprio perché non avevo chiuso la storia che già stava traballando, non voglio neanche nominarlo. Non ho mai tradito, tanti uomini lo hanno fatto ma io ho chiuso un occhio. Per esempio quando ho saputo di Eric Clapton e Naomi Campbell, poi la vedo che esce dal suo camerino, ci sono rimasta un po’ male.

È stato solo una volta, poi lei ha detto che è uno noioso. Ho fatto finta di niente“.

Lory Del Santo e Eric Clapton: la confessione sulla vita privata

Lory Del Santo ha risposto alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, andando a toccare una parte più profonda del suo privato. Più precisamente, la showgirl ha raccontato che il suo ex compagno sarebbe un uomo “taciturno”, anche tra le lenzuola.

“Diciamo che io sono una che si accontenta – ha affermato in collegamento telefonico con la trasmissione –, era ‘tecnico’, quando uno va a letto, si gira, come nei film, si appiccica, fine e buonanotte, dormo“.

