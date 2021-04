Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari Acquario, la strada del vostro mercoledì sembra essere decisamente luminosa. La Luna è forte nei vostri piani astrali, rendendo il vostro spirito lieto e cordiale grazie al quale riuscirete tranquillamente ad affrontare i problemi del quotidiano senza grandi difficoltà. Ma state attenti, perché il Sole, Urano, Venere e Mercurio occupano una posizione veramente sfavorevole per voi, rendendo un po’ difficile l’organizzazione dei vostri piani giornalieri.

Nulla di troppo negativo, però, non preoccupatevi, i restanti astri vi sono favorevoli!

Oroscopo Acquario, 28 aprile: amore

Amici nati sotto il segno dell’Acquario, nella giornata di mercoledì potreste essere chiamati a prendere una decisione sulla vostra relazione. Non vedetela esattamente come una cosa negativa, anche se potrebbe causarvi dolore, perché ne ricaverete sicuramente un futuro più roseo e brillante!

Questa decisione potrebbe anche configurarsi come positiva, portando la vostra relazione di coppia su un nuovo ed intenso livello emotivo!

Oroscopo Acquario, 28 aprile: lavoro

State attenti, cari amici dell’Acquario, ad organizzarvi bene la giornata lavorativa di mercoledì. Sembrate essere leggermente con la testa tra le nuvole per quanto riguarda i vostri impegni, e potreste rischiare di farvi schiacciare dalle incombenze. Ma non preoccupatevi più di molto, basta che vi fermiate un attimo a fare mente locale e risolverete tutto facilmente!

Oroscopo Acquario, 28 aprile: fortuna

Molto bene per quanto riguarda l’influsso della Dea bendata della fortuna!

Siete davanti ad una giornata veramente favorevole e la fortuna non poteva che mancarvi! Una bella sorpresa o possibilità di investimento potrebbe interessarvi questo mercoledì, rimanete vigili e attenti!