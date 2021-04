Oroscopo di domani 28 aprile 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Amici dell'Ariete, è arrivato il momento per pensare un po' a voi stessi. In questo mercoledì cercate di dedicarvi al recupero, ristabilendo la vostra pace interiore. La Luna accentua la vostra ricerca di contatto umano.

Oroscopo Toro

Cari Toro, siete davanti ad una giornata veramente luminosa e positiva!

Un nuovo flusso di idee e progetti per il futuro dovrebbe investirvi, soprattutto nel caso in cui svolgiate una professione che ha a che fare con la creatività!

Oroscopo Gemelli

Carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, il vostro mercoledì non sembra configurarsi esattamente come positivo. Una brutta sorpresa sembra essere in vostra attesa nel corso della giornata, e dovrebbe rendervi nervosi.

Oroscopo di domani di 28 aprile: leggi l’articolo completo

Oroscopo Cancro

Voi del Cancro dovreste essere davanti ad un mercoledì all'insegna del rispetto delle varie scadenze che vi siete prefissati. Alcune delle incombenze che vi interessano saranno facilmente risolte, mentre altre continueranno a causarvi problemi.

Oroscopo Leone

Una giornata intensa ed emozionante attende voi amici del Leone questo mercoledì!

Grazie al supporto degli amici di una vita e della vostra dolce metà sarete spinti a dare il via definitivo ad alcuni progetti futuri.

Oroscopo Vergine

Il mercoledì che vi attende all'orizzonte, cari amici della Vergine, sembra configurarsi all'insegna della produttività! Inoltre, sembra che possa interessarvi anche un importante avanzamento di carriera a breve!

Oroscopo Bilancia

Forza emotiva, intuito e sensibilità caratterizzeranno il vostro mercoledì, cari nati sotto la Bilancia!

Dovreste sentirvi anche maggiormente comprensivi verso chi vi circonda, specialmente all'interno del vostro nucleo famigliare.

Oroscopo Scorpione

Amici dello Scorpione, vi attendono una serie di transiti particolari questo mercoledì. Sarete interessati da alcuni transiti non proprio positivi, mentre altri pianeti cercheranno di premiare le vostre belle iniziative.

Oroscopo Sagittario

Voi del Sagittario dovreste trovarvi all’orizzonte una giornata abbastanza serena e spensierata.

Giove vi rinnova il buonumore, con notevoli ripercussioni sui vostri rapporti personali e interpersonali.

Oroscopo Capricorno

Carissimi nati sotto il segno del Capricorno, sarete interessati da un buon numero di transiti molto positivi questo mercoledì! Plutone e Urano sostengono il vostro successo, non solo lavorativo ma anche amoroso.

Oroscopo Acquario

Amici dell’Acquario, dopo una giornata non proprio positiva per i transiti, quella di mercoledì sembra voler essere serena.

Uno spirito lieto e allegro dovrebbe condurvi con tranquillità fino a sera.

Oroscopo Pesci

Il vostro mercoledì, amici Pesci, vede una Venere in aspetto meraviglioso nella vostra orbita celeste. Il suo supporto dovrebbe garantirvi una buonissima dose di soddisfazione nelle cose che decidete di intraprendere.

