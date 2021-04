Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il vostro mercoledì, amici dei Gemelli, sembra volervi riservare una brutta sorpresa. Un problema che vi toccherà direttamente potrebbe rendervi decisamente nervosi, spingendovi ad agire impulsivamente, peggiorando ulteriormente la situazione. Cercate di mantenere la calma, agendo con la razionalità e seguendo il vostro istinto a ricercare sempre una soluzione pacifica, piuttosto che litigare.

Ci sono molte possibilità per ridurre i livelli di stress, come l’attività fisica o un po’ di contatto con chi vi fa stare bene.

Oroscopo Gemelli, 28 aprile: amore

Cari cuori solitari dei Gemelli, nella giornata di mercoledì potreste sentirvi un po’ abbattuti e frustrati. Potreste pensare che gli sforzi che ci state mettendo nella ricerca della vostra dolce metà non stiano portando a nulla, demoralizzandovi. Fermatevi un attimo, interrompete la ricerca per un paio di giorni e ristabilite un po’ di pace interiore, dopo riuscirete ad impegnarvi con una rinnovata grinta che vi porterà davvero lontani.

Oroscopo Gemelli, 28 aprile: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non dovreste essere interessati da nessun grande problema. Se qualcuno dovesse trovarvi da dire per qualsiasi ragione, anche nel caso in cui aveste ragione voi, evitate di alzare i toni agendo d’impulso. Non sembra che questo possa farvi perdere il posto, ma è sempre meglio evitare di dare brutte impressioni a colleghi e superiori.

Oroscopo Gemelli, 28 aprile: fortuna

La Dea bendata non sembra essere così tanto al vostro fianco in questo mercoledì, cari amici dei Gemelli.

Evitate d sfidare la fortuna o di sperare in chissà quale effetto positivo da parte degli astri, non sembra essere proprio la vostra giornata.