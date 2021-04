Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Quella di mercoledì sembra essere, per voi amici del Leone, una giornata particolarmente intensa ed emozionante! Numerosi pianeti vi garantiranno dei buoni influssi che si riverseranno nei vari aspetti della vostra giornata. I vostri amici di una vita, oppure la vostra dolce metà, potrebbero spingervi ad iniziare qualche nuovo progetto, dandovi quella spintarella che spesso non riuscite a garantirvi da soli.

Buonissime novità vi attendono anche dall’ambiente famigliare, nel quale potreste trovare una nuova intesa e profondità.

Oroscopo Leone, 28 aprile: amore

Una rinnovata intesa con la vostra dolce metà dovrebbe animare la giornata amorosa che vi si para davanti, amici del Leone! Nel caso in cui abbiate iniziato una relazione da poco tempo, però, ora sembra essere arrivato il momento di portarla su un nuovo livello impegnandovi veramente!

Le opportunità per i single sembrano essere però abbastanza ridotte per questo mercoledì, cercate di non impegnarvi troppo.

Oroscopo Leone, 28 aprile: lavoro

Un vecchio impegno lavorativo sembra trovare finalmente la sua conclusione nel corso di questo mercoledì, cari Leone! Da tempo ormai ve lo portate dietro e metterci definitivamente la parola fine vi garantirà un buonissimo livello di soddisfazione personale e una nuova carica che vi spingerà verso altri progetti ancora più entusiasmanti.

Oroscopo Leone, 28 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva dall’alto, influenzando le strade che decidete di intraprendere sotto la spinta degli amici di una vita.

Fidatevi del loro giudizio e dei suggerimenti del destino, raggiungerete la meta che desiderate piuttosto velocemente!