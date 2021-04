Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Nel corso di questo mercoledì è importante che pensiate un po’ a voi stessi, cari Ariete. Dovrete cercare di impegnarvi a fondo per riuscire a ritrovare un po’ di tranquillità interiore, ristabilendo anche la fiducia che riponete in voi stessi. La Luna vi spinge a cercare una maggiore intimità con la vostra dolce metà, nel caso in cui siate impegnati, affrontando tutte quelle paure sul futuro che affollano la vostra mente assieme al supporto del luminare notturno.

Leggi l’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 28 aprile: amore

Una rinnovata intensità emotiva animerà il vostro mercoledì, amici dell’Ariete. La Luna che vi accompagna vi garantisce anche una migliore comunicazione con il vostro partner, affrontando assieme le piccole difficoltà che vi sembrano ostacoli enormi da superare. Gli astri sembrano volervi spingere ad un po’ di meditazione introspettiva per capire quello che veramente volete.

La giornata non è positiva per i nuovi sentimenti, cercate di non fasciarvi la testa.

Oroscopo Ariete, 28 aprile: lavoro

Amici dell’Ariete, qualche piccola distrazione potrebbe ridurre notevolmente la vostra produttività odierna. State attenti, perché è importante che cerchiate di ristabilire la vostra concentrazione o qualche superiore potrebbe indisporsi e riprendervi. Nel caso succedesse, evitate di agire in modo che possa risultare irritante, causando litigi e brutte reazioni nei vostri superiori.

Oroscopo Ariete, 28 aprile: fortuna

La dea bendata della fortuna vi riempie di energie in questa giornata, carissimi Ariete!

Gli ostacoli che dovete affrontare non risulteranno essere così faticosi e sarete anche in grado di conservare alcune energie per la serata. Provate ad organizzare qualcosa di bello con la vostra dolce metà!