Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, i vostri piani astrali per mercoledì sembrano configurarsi come leggermente particolari. Alcuni pianeti sembrano occupare posizioni poco positive in giornata, ma il loro influsso sembra essere solo rapido e poco influente. Plutone e Nettuno rimangono forti nella vostra orbita, garantendovi dei buoni risultati dalle vostre iniziative nei vari aspetti della vita.

Dovreste anche poter godere di una buonissima forma fisica, che vi permetterà di brillare agli occhi degli estrani, accentuando le possibilità di voi single!

Leggi l’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 28 aprile: amore

In amore sembrate essere davanti ad alcuni importanti cambiamenti, anche se non è chiaro come questi possano concretizzarsi. Potreste essere davanti ad una svolta positiva per la vostra relazione, concretizzando alcuni progetti. Oppure, sarete chiamati a prendere alcune faticose decisioni, ma non abbiate paura a farlo!

Infine, nel caso foste alla ricerca della vostra dolce metà, delle importanti possibilità potrebbero essere alle porte.

Oroscopo Scorpione, 28 aprile: lavoro

Una buona energia dovrebbe guidare la vostra giornata lavorativa, guidandovi verso una buona produttività generale. Sarete tranquillamente in grado di completare le vostre mansioni, senza perdervi in altre preoccupazioni e senza impiegarci troppe energie. A fine giornata un buon senso di soddisfazione riempirà il vostro cuore, permettendovi di passare una bella serata in compagnia di chi preferite.

Oroscopo Scorpione, 28 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, una piccola sorpresa sembra volervela garantire pur essendo distante dai vostri piani celesti. Rimanete vigili, ma cercate di non riporre troppa fiducia nei cambiamenti che potreste incontrare.