Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, la giornata di mercoledì sembra serena per quanto riguarda i transiti che interessano il vostro segno! Giove, in posizione decisamente favorevole, vi garantisce un buonumore generalizzato, che potrebbe rendervi anche più espansivi e vogliosi di essere protagonisti.

Occhio, cercate di tenere a bada questa propensione in alcuni momenti della giornata, perché potrebbe rivelarsi negativa agli occhi di chi vi circonda, leggermente infastiditi perché sembra che vogliate mettervi in mostra.

Leggi l’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 28 aprile: amore

I sentimenti sembrano essere favoriti dai transiti astrali, amici del Sagittario, permettendovi un buon livello di sintonia con la vostra dolce metà, nel caso siate ovviamente impegnati. Grazie al buonumore che vi illumina la giornata, riuscirete a renderla migliore anche per chi vi sta vicino!

Voi single, invece, non dovreste avere paura a mettervi in gioco questo mercoledì. L’espansività che vi governa in alcuni momenti sarà utilissima per attirare qualche attenzione su di voi, facendo breccia nei cuori che volete provare a conquistare!

Oroscopo Sagittario, 28 aprile: lavoro

La sfera lavorativa sembra essere per lo più positiva, con una rinnovata forza decisionale che animerà i vostri passi. Occhio solo a non cercare di far risaltare la vena protagonistica che vi interesserà in giornata, qualche collega o superiore potrebbe storcere un po’ il naso. Va bene farla uscire in alcuni momenti della giornata, magari in quelli di convivialità e fraternità con i collaboratori, ma cercate di non mettervi in mostra ponendo l’accento sulle mansioni che riuscite a concludere.

Oroscopo Sagittario, 28 aprile: fortuna

La Dea bendata è parzialmente con voi, riservandovi qualche bella possibilità in giornata. Provate a lasciarvi andare, abbracciandone una, vi potrebbe portare verso lidi emozionanti, in cui riuscirete a fare qualche nuova esperienza utilissima per il vostro futuro!