Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, potrete contare sul buonissimo supporto di Venere in questo bel mercoledì! Il vostro cuore sembra essere permeato dalla soddisfazione, dalla più intima fino a quelle professionali e pubbliche. Riuscirete a dare il massimo di voi, elargendo il vostro buonumore a tutte le persone che vi circondano e animano il vostro cuore!

Grazie poi ad una rinnovata intelligenza, garantitavi dagli astri, riuscirete anche a brillare sul posto di lavoro, riuscendo a guadagnarvi la stima dei vostri superiori!

Leggi l’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 28 aprile: amore

Se aveste da poco intrapreso una nuova relazione, cari amici dei Pesci, questa giornata sarà molto utile per saldare a fondo il rapporto con la vostra dolce metà! Punterete drittissimi al futuro che immaginate, ma aspettate ancora un attimo prima di parlarne con il partner perché potreste rischiare di dare l’idea di correre un po’ troppo.

Buone le prospettive per chi è impegnato da tempo!

Oroscopo Pesci, 28 aprile: lavoro

La vostra giornata lavorativa, carissimi nati sotto il segno dei Pesci, vuole vedervi in una bellissima posizione! Riuscirete a dimostrare anche ai più scettici quello che potete dimostrare e offrire all’azienda, concludendo un buon numero di mansioni. Non dovreste neppure avvertire troppa stanchezza in serata. Trasmetterete anche il vostro buonissimo umore a tutti i collaboratori e superiori!

Oroscopo Pesci, 28 aprile: fortuna

State solo attenti alla fortuna, amici dei Pesci, perché la Dea bendata sembra essere distratta altrove.

Nulla di negativo, non vi aspetta di certo una giornata sfortunata, quindi godetevi quello che gli astri hanno da offrire!