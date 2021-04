Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il vostro cielo di mercoledì, cari amici del Capricorno, vi riserva alcuni pianeti trionfanti e positivi! Urano e Plutone, astri del successo, vi permetteranno di brillare nel caso svolgiate una professione creativa. Occhio, però, perché Marte è leggermente dissonante nella vostra orbita, facendo tentennare un po’ il temperamento che caratterizza la vostra anima.

La vostra proverbiale calma potrebbe essere intaccata da alcuni momenti di agitazione e impeto, ma basta che stiate attenti ai passi che fate e tutto dovrebbe andare per il meglio!

Oroscopo Capricorno, 28 aprile: amore

Amici nati sotto il segno del Capricorno, nel caso in cui foste impegnati in una relazione stabile vi attende una bellissima giornata! I progetti di coppia per il futuro subiranno un notevole salto avanti mercoledì, permettendovi di intraprendere qualche nuova ed emozionante strada.

Nel caso in cui foste single, un buonissimo slancio erotico dovrebbe caratterizzare la vostra giornata amorosa!

Oroscopo Capricorno, 28 aprile: lavoro

La giornata lavorativa sembra volervi impegnare e affaticare un po’ più del solito, amici del Capricorno. Un vostro superiore sembra volervi caricare di qualche mansione extra e voi potreste essere spinti ad agire d’impulso, lamentandovi e dando vita ad un brutto ed inutile litigio. Cercate, piuttosto, di mantenere la buona calma che normalmente vi caratterizza, ingoiando la pillola amara e cercando di portare a termine più cose possibili.

Oroscopo Capricorno, 28 aprile: fortuna

La Dea bendata non vuole garantirvi alcun buon influsso di fortuna nella giornata di mercoledì. Nulla di troppo negativo, non preoccupatevi, ma potrebbe essere meglio evitare gli azzardi e le scommesse impulsive. Anche i movimenti finanziari non sembrano essere esattamente favoriti.