Gemma Galgani a Uomini e Donne è tornata protagonista al centro dello studio con le sue vicende amorose. La Dama ha raccontato il proseguire della sua conoscenza con Aldo.

Ma Gemma Galgani ha provato a conoscere anche Antonio. Il Cavaliere ha sottolineato, però, che non si sente attratto dalla Dama. Tra i due in studio è nato un confronto piuttosto animato. Anche Tina Cipollari ha detto la sua.

Gemma Galgani a Uomini e Donne tra Aldo e Antonio

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha sentito al telefono Antonio, ma il Cavaliere ha voluto sottolineare che per lui si tratta solo d’amicizia. La Dama crede che invece la loro conoscenza si sia bloccata per colpa di Tina Cipollari.

L’opinionista ha rimandato con forza le accuse al mittente: “Questo è quello che pensa lei per non accettare la realtà“.

Una frase, in particolare, del biglietto indirizzatole da Antonio, ha fatto infuriare Gemma. Il Cavaliere faceva riferimento alla voglia di conoscere, in amicizia, la persona non il personaggio: “Io non sono un personaggio, sono una donna“.

Gemma Galgani a Uomini e Donne attacca Tina Cipollari

Gemma Galgani e Tina Cipollari, a Uomini e Donne, nella puntata del 28 aprile, hanno avuto l’ennesimo scambio d’opinioni.

L’ amata opinionista di Uomini e Donne è tornata in studio, dopo varie puntate in cui è intervenuta via collegamento telematico.

L’opinionista ha commentato con la solita ironia le vicende amorose di Gemma Galgani, dando ragione ad Antonino, che ha deciso di non conoscere la Dama: “Anzi è stato sincero fin dall’inizio… L’hai capito che lei ti sta prendendo in giro?“. Tina Cipollari ha invece attaccato l’atteggiamento fin troppo calmo di Aldo: “Ti vuoi svegliare o no?”.

Ma l’opinionista ha avuto a che ridire anche con il pubblico presente in studio: “Quando parlo dovete applaudire“.

Maria De Filippi è intervenuta: “Loro sono liberi di applaudire chi vogliono“.

