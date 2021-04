Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

I transiti che caratterizzeranno la vostra giornata di giovedì, amici del Capricorno, sembrano essere perlopiù positivi! Il Sole occupa una bellissima posizione, garantendovi un rinnovato tono vitale, unito ad un incremento della vostra vena creativa. Nettuno, invece, vi garantisce una buona forma fisica, unita ad un nuovo livello di energie.

In campo famigliare, nel corso della giornata, sembra possibile riuscire a superare un vecchio problema che vi attanaglia ancora la mente e rovina il rapporto tra di voi.

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 29 aprile: amore

Carissimi Capricorno, la giornata amorosa sembra attestarsi su dei buonissimi livelli di benessere! Dovreste godere di una rinnovata passionalità, oltre ad una voglia di tenerezza che vi spingerà ad entrare più in contatto con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati.

Marte, però, vi è opposto e sembra voler ridurre le possibilità di conquista di voi amici single, ma potreste comunque provare a buttarvi, non si sa mai!

Oroscopo Capricorno, 29 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro non dovrebbe attendervi nulla, né di negativo, né di positivo. La giornata sembra procedere nella classica monotonia di un giorno qualsiasi, fatto delle solite mansioni, talvolta ripetitive. Non è una cosa da avvertire come negativa, perché le cose giungeranno comunque al loro naturale termine grazie ai vostri sforzi.

Oroscopo Capricorno, 29 aprile: fortuna

La Dea bendata non è esattamente con voi, ma non vi è neppure opposta.

Per darvene dimostrazione vi garantirà una piccola influenza nella giornata di giovedì, ma non aspettatevi nulla di troppo emozionante, cari nati sotto il Capricorno.