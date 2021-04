Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, la serie di rinnovamenti e novità che interessano il vostro segno non sembra ancora volersi placare, regalandovi alcune ottime possibilità anche nel corso di questo giovedì! Urano, forte nella vostra orbita, vi vuole donare delle importanti opportunità per svoltare qualche aspetto della vostra vita, riuscendo ad ottenere ciò che desiderate veramente.

La giornata sembra comunque essere abbastanza tranquilla e calma, priva di grandi sconvolgimenti negativi o preoccupazioni! Occhio alla sfera famigliare, non troppo favorita dai transiti astrali.

Leggi l’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 29 aprile: amore

La vostra giornata amorosa sembra iniziare in maniera abbastanza tranquilla nel caso in cui siate impegnati da tempo. In serata, però, cari amici dei Pesci, vi attende una nuova sintonia e un contatto accentuato con la vostra dolce metà, per passare degli ottimi momenti di unione assieme!

Nel caso foste alla ricerca dell’amore eterno o di un’avventura emozionante, rimanete aperti alle novità che il destino vuole offrirvi.

Oroscopo Pesci, 29 aprile: lavoro

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, invece, dovreste trovarvi davanti ad un giovedì all’insegna della produttività e della volontà di fare e riuscire! Plutone e Marte soffiano potenti sulle vele delle vostre opportunità, dandovi modo di mettervi in gioco dimostrando ancora una volta agli altri quello che potete fare e offrire!

Oroscopo Pesci, 29 aprile: fortuna

Buone ma non meravigliose le prospettive per la fortuna, cari Pesci!

La Dea bendata è distante dalla vostra orbita, ma non vuole comunque lasciarvi soli ad affrontare la giornata, garantendovi una buona parte del suo influsso positivo.