I protagonisti di Uomini e Donne riservano sempre molte sorprese ed emozioni ai tanti telespettatori del dating show. Sia tronisti e corteggiatori, che Dame e Cavalieri raccontano quotidianamente lo svilupparsi delle loro conoscenze, con i commenti ironici degli opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dal Vicolo delle News, Giacomo Czerny sarò presto protagonista al centro dello studio. Il tronista dovrà, però, gestire una reazione forte di una delle sue due corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’esterna di Martina e Giacomo

A Uomini e Donne Giacomo Czerny ha concentrato la sua attenzione verso la conoscenza di due ragazze: Martina e Carolina.

Se, inizialmente, il feeling sembrava maggiore con Carolina, adesso le cose sembrano essere cambiate.

Il tronista e la corteggiatrice bionda hanno più volte litigato e la ragazza ha lasciato lo studio in lacrime. Ultimamente Carolina ha dichiarato chiaramente di sentire che sia cambiato qualcosa nella conoscenza con il tronista.

Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, andrà in onda un’esterna tra Giacomo Czerny e Martina molto romantica e coinvolgente.

Carolina reagisce male a un’esterna, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne tra Giacomo Czerny e Martina ci sarà un’uscita importante.

Il tronista e la corteggiatrice mora ultimamente hanno approfondito il loro rapporto e, le varie uscite, hanno saputo emozionare il pubblico. In questo caso, sembra si tratti di una delle esterne più importanti dell’intero percorso del tronista.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Carolina non reagirà per niente bene. La corteggiatrice abbandonerà lo studio durante la messa in onda dell’esterna. Giacomo Czerny continuerà a vedere l’uscita con Martina, ma, dopo la fine del video e dopo aver tranquillizzato la ragazza, lascerà lo studio per seguire la corteggiatrice bionda.

Tra le parole che dirà a Martina, il tronista vorrà sottolineare che Carolina non ha per lui un’importanza maggiore della sua rivale.

