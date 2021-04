Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla di bellezza senza filtri, portavoce di messaggi sull’accettazione del proprio corpo e dei propri difetti, ma l’ultimo post su Instagram ha incassato una valanga di complimenti e persino doppi. Il motivo? Non solo il contenuto del racconto della figlia di Michelle Hunziker, dichiaratamente in lotta contro l’acne, ma anche la risposta del suo fidanzato, Goffredo Cerza, tra i commenti dei follower.

Aurora Ramazzotti e l’acne: il racconto su Instagram

Aurora Ramazzotti si era mostrata senza filtri sui social già nel luglio 2020, e allora lo aveva fatto con una foto su Instagram in cui appariva senza trucco, con i segni dell’acne visibili sul volto: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio“, aveva scritto, ispirando tante altre donne nel percorso di valorizzazione della propria bellezza al naturale.

Poche ore fa, a distanza di quasi un anno da quello scatto, è tornata a raccontare qualcosa di più sulla sua “battaglia”: “È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne. Si, insomma, l’ultimo percorso che mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via. Prima di iniziarlo avevo provato di tutto.

Combattere con la propria pelle è così: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa. Ogni tentativo è un terno al lotto e, quando va male, una sconfitta da incassare ed elaborare (…). Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio…”.

post di Aurora Ramazzotti su Instagram

Aurora Ramazzotti e l’acne: il fidanzato Goffredo Cerza risponde

A stretto giro, sempre sul profilo della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è spuntata la risposta del fidanzato, Goffredo Cerza, intervenuto con un breve ma significativo messaggio nella pagina social della sua dolce metà.

“Sempre stata bellissima“, ha commentato rivolgendosi alla fidanzata e incassando un coro di complimenti da parte dei follower. “Hai una sensibilità e una dolcezza unica nei confronti di Aurora… è davvero confortante vedere tutto questo“, scrive un utente, e ancora: “Più tipi come il tuo tipo per tutte“, “Le parole del tuo grande uomo dicono tutto“.