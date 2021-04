In queste settimane di Isola dei Famosi il giovane naufrago Awed ha lasciato più volte intendere il suo desiderio di trovare una fidanzata, magari proprio fra le compagne di avventura nel reality. Lo youtuber ha infatti iniziato quest’esperienza da single ma volgendo lo sguardo al suo passato spunta il nome di una giovane attrice italiana con la quale ha avuto una relazione di un anno. Ecco chi è la ragazza dall’iconica chioma rossa che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Awed e Ludovica Bizzaglia: un amore nato sul set e finito sui social

Nato come youtuber, nel 2016 Awed viene ingaggiato da Federico Marsicano per il suo film Un Natale al Sud.

Il giovane accetta di buon grado questa proposta che gli offre anche l’occasione di un incontro molto importante. Sul set infatti Awed conosce Ludovica Bizzaglia, attrice di origine napoletana dai lunghissimi capelli rossi. Pare che i due si siano scambiati il primo bacio per esigenze di sceneggiatura ma in seguito i ragazzi hanno deciso di proseguire la loro conoscenza.

L’annuncio della relazione con un video

A metà novembre 2016, Awed annuncia con un video l’inizio della relazione con Ludovica che presenta come sua fidanzata. Dal canto suo, la ragazza parla ai suoi follower Instagram del nuovo fidanzato, spiegando che entrambi condividono lo stesso “macrocosmo”, quello dello spettacolo fra social e cinema.

Ad appena un anno dal lieto annuncio però, l’attrice comunica un inatteso risvolto nella loro relazione usando nuovamente il suo profilo Instagram. La Bizzaglia spiega infatti che lei e Awed non sono più fidanzati e chiede comprensione e rispetto. “Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio” scrive decisa la ragazza.

Chi è Ludovica Bizzaglia

L’ormai ex fidanzata di Awed, al secolo Simone Paciello, è nata come lui nel 1996 e lavora come attrice sin da giovanissima. Nel 2008 esordisce su Rai Gulp con Appuntamento al tubo, mentre un anno dopo recita in Amore 14 di Federico Moccia e Al di là del lago. Nel 2010 prende parte a Sharm el Sheikh- Un’ estate indimenticabile e negli anni successivi compare in Ma tu di che segno 6? Con Massimo Boldi e Gigi Proietti e Un Natale al Sud. Dal 2017 interpreta Anita Falco nella storica soap di Rai 3 Un posto al sole, poi recita in Immaturi-La serie e nella serie L’allieva.

Nel 2018 è una delle testimonial di Pantene, parlando di una causa che le sta molto a cuore: l’hair shaming. Come da lei raccontato, a causa dei suoi capelli rossi da bambina è spesso stata presa in giro e con questa campagna vuole lanciare un messaggio di solidarietà alle persone che percepiscono le sue stesse difficoltà. Ha scritto due libri: Abbi cura di splendere e Di pioggia e di fiori, in cui parla del difficile rapporto con il suo corpo e del lungo percorso di accettazione vissuto nella fase di crescita.

Ludovica sulla storia con Awed

Come riporta Fanpage.it, in passato Ludovica ha spiegato di credere di aver inconsapevolmente ottenuto maggiore visibilità grazie alla sua relazione con Awed.

“Ho goduto seppur inconsciamente e involontariamente di visibilità riflessa attraverso la sua persona” aveva ammesso.

Gli altri amori di Awed: il presunto flirt con Giulia Penna

Quella con Ludovica non è la sola storia che attualmente viene attribuita a Awed. Pare infatti che il naufrago dell’Isola potrebbe essersi frequentato con Giulia Penna, come lui youtuber. Anche Giulia De Lellis è stata indicata per un periodo come nuova fiamma del ragazzo ma l’influencer ha prontamente negato che fra loro potesse esserci una relazione.