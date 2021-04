Belen Rodriguez ha mostrato ai fan le prime immagini della figlia Luna. Una nuova frontiera per il gossip a caccia di immagini esclusive dei figli appena nati delle star: in questo caso, Belen ha addirittura anticipato i tempi mostrano alcuni video della visita morfologica che ha effettuato oggi, in compagnia del compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez mostra le prime immagini della figlia Luna

Fan inteneriti per le storie Instagram di Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha infatti pubblicato i momenti della sua visita morfologica. La Rodriguez è incinta di 27 settimane, sa già che aspetta una figlia ed ha deciso di chiamarla Luna Marie.

Ora, ha potuto anche vederla in viso, mentre è ancora dentro al grembo.

Nelle prime immagini pubblicate, la dottoressa le fa sapere che liquido amniotico, placente e flusso del cordone ombelicale sono soddisfacenti, quindi mostra le prime immagini del volto della figlia di Belen.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese con le prime immagini di Luna Marì

Belen Rodriguez immagini della figlia Luna: “Una cicciona“

Dalle storie, si sente la dottoressa dire che “la bambina cresce perfetta” ed al momento pesa 925 grammi. Lo rivela nel momento in cui entra nella sala visite Antonino Spinalbese, il compagno con cui Belen Rodriguez sta per avere il secondo figlio dopo Santiago, avuto con Stefano De Martino.

“Una cicciona” è il commento divertito di Belen.

In uno dei video pubblicati, si vede chiaramente lo schermo che mostra la morfologica e il volto di Luna: “Guarda, apre la bocca: sembra che stia sorridendo“. E qui Belen non ha commenti spiritosi da fare, ma si scioglie in un “Oddio” da mamma commossa. Poi, non manca di stupirsi per il livello che ha raggiunto la tecnologica di immagini pre-natale: “È incredibile“. La seconda figlia di Belen dovrebbe nascere verso metà luglio e allora i fan avranno probabilmente foto ancora più “in HD” della bambina.

