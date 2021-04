La figlia del grande artista Sergio Endrigo, Claudia, è stata ospite oggi da Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. Qui, ha naturalmente parlato del padre Sergio, morto nel 2005, e di quello che fa per onorarne il ricordo e l’eredità artistica. Poco tempo fa, Claudia Endrigo si era anche scagliata contro la Rai per un brutto scivolone avvenuto a The Voice Senior.

Claudia Endrigo, la figlia di Sergio a Oggi è un altro giorno

L’affetto di Claudia Endrigo verso il padre Sergio lo si vede dal lavoro che la donna, nata nel 1965 dal cantante e dalla madre Maria Giulia Bartolacci, detta Lula, porta avanti ogni giorno.

Tempo fa è uscito il libro Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso e non c’è occasione in cui Claudia non ricordi la vita e le difficoltà vissute dal padre. A Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Claudia Endrigo ha sottolineato che forse è vero che dedica la vita alla memoria del padre, perché “Mi sembrava giusto, sono l’ultima Endrigo in vita“. Non le pesa, questa prospettiva, ma anzi è una sua decisione: “L’ho deciso ad un anno dalla morte di mio padre, pensavo che nessuno avrebbe potuto farlo meglio di me“.

Sempre nel programma, ha dimostrato che il dolore per morte del padre Sergio Endrigo, morto a 72 anni a causa di un cancro ai polmoni, è ancora forte e si riflette anche su quante volte sente le sue canzoni: “Vado a periodi, ci sono momenti in cui sono fragile e non le ascolto, altre in cui ho gran voglia di ascoltarle“.

Claudia Endrigo, la figlia di Sergio ricorda la depressione latente del padre

La figlia di Sergio è talmente affezionata al padre da portarselo addosso, tatuato sulla pelle: una vecchia firma del cantante che ha trionfato a Sanremo nel 1968, tre anni dopo la nascita di Claudia. Del padre e del suo amore per la musica, ha detto che “Lui l’ha sempre avuta, mio nonno, suo papà, era un tenore bravissimo, la musica ce l’aveva nel dna.

Un giorno un trombettista lo sentì cantare e da lì…“.

Una carriera intensa, piena di successi ma anche di periodi bui: “Da bimba non lo capivo – ha detto Claudia Endrigo – da adolescente mi facevo gli affari miei, il problema grosso si è scatenato quando ha avuto problemi all’udito. Penso che soffriva di una depressione latente e nascosta“.

Claudia Endrigo, polemica con la Rai sul padre Sergio

Rivedere Claudia Endrigo in Rai a ricordare il padre fa un specie, considerando la dura polemica sorta solo pochi mesi fa con l’emittente.

A dicembre 2020, infatti, Claudia aveva duramente attaccato la Rai e il programma The Voice Senior, accusato di aver attribuito Canzone per te, con cui Sergio Endrigo ha vinto Sanremo 1968, a Il Volo. Su Twitter, aveva sbottato: “Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo?”. La dimostrazione concreta di come la donna stia cercando di tenere viva la memoria e il lascito artistico del compianto padre.