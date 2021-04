Ignazio Moser è un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi. Nuova avventura televisiva per il compagno di Cecilia Rodriguez, che questa sera sbarca in Honduras. Il suo approdo sull’isola è subito nel segno del bacio: l’ex ciclista deve infatti sottoporsi alla prova in apnea assieme a Francesca Lodo, per consentire alla naufraga una lauta ricompensa dopo la delusione della scorsa puntata.

Ignazio Moser sbarca in Honduras

Alla fine le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane si sono concretizzate: Ignazio Moser è ufficialmente un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni su un’ipotetica partecipazione al reality del compagno di Cecilia Rodriguez hanno ottenuto un riscontro positivo e il ciclista si appresta così ad iniziare una nuova avventura televisiva.

Un nuovo reality, nello specifico, dal momento che è stato uno dei protagonisti dell’edizione del Grande Fratello Vip andata in onda nel 2017. Ed è proprio nella Casa più spiata d’Italia che ha conosciuto Cecilia Rodriguez, anch’essa concorrente e sua attale compagna di vita

Questa volta ad accogliere Ignazio Moser non sono le rassicuranti mura del loft di Cinecittà ma le selvagge spiagge dell’Honduras. Lo sbarco avviene nella puntata di questa sera in maniera decisamente insolita.

Il bacio con Francesca Lodo premia i “primitivi”

Il nuovo naufrago approda a Playa Palapa, dopo il consueto tuffo in mare dall’elicottero, e raggiunge Massimiliano Rosolino e il resto del cast in spiaggia. Per lui infatti l’avventura inizia subito con una prova che andrebbe a vantaggio del gruppo che gli è stato assegnato: i “primitivi”. Moser deve infatti sottoporsi alla prova del bacio in apnea assieme a Francesca Lodo, che non ha potuto farla la scorsa puntata a causa del rifiuto di Gilles. La prova prevedeva infatti un piatto di amatriciana, ma la decisione del naufrago di non affrontarla ha svantaggiato anche la Lodo, che non ha potuto così riempirsi la pancia.

Ma questa volta per Francesca arriva la svolta: sottoporsi alla prova del bacio con il neo-concorrente Ignazio Moser e poter così godere di un piatto di spaghetti al ragù da condividere assieme a un ragazzo del suo gruppo. Prova superata e scelta ricaduta su Andrea Cerioli: i due si godono così il prelibato piatto.

