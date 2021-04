Tommaso Zorzi e Lorenzo Campo, la domanda insidiosa di Bisciglia a Il Punto Z: Zorzi non smentisce né conferma

Non si fa in tempo a dire “presunto” che il cuore di Tommaso Zorzi sembra già essere impegnato. Al centro dell’attenzione c’è la vita sentimentale del giovane pupillo di Mediaset che presto potrebbe approdare con un programma tutto suo su Italia Uno dopo essere già al centro della scena in quel dell’Isola dei Famosi. Qualche giorno fa gli scatti assieme al rampollo di una nota famiglia di Torino, di ieri invece le dichiarazioni di Zorzi circa un presunto flirt in corso.

Tommaso Zorzi e lo scatto con Lorenzo Campo

Il cuore libero di Zorzi sembra essere ormai retaggio del passato: il giovanissimo vincitore del Grande Fratello Vip oltre ad essere il cavallo di battaglia di Mediaset che lo sta proponendo sul piccolo schermo in tutte le sue sfaccettature (da ospite al Maurizio Costanzo Show a opinionista dell’Isola dei Famosi per arrivare a essere conduttore del Il Punto Z, il suo programma in onda su Mediaset Play) sembra essersi preso una cotta.

Così infatti avrebbe commentato ieri a Il Punto Z i recenti scatti dei paparazzi di Chi che lo hanno immortalato in quel di Milano in compagnia di un giovanissimo Lorenzo Campo, rampollo di una facoltosa famiglia di Torino.

Bisciglia e la domanda intima: nessuna smentita

Zorzi però sembra aver già imparato i trucchi del mestieri e, avendo come ospite in collegamento Filippo Bisciglia che di amore se me intende, non cede e riesce a sviare le domande più ostiche.

Tuttavia, messo di fronte agli “scatti”, Zorzi non conferma ma nemmeno smentisce e anzi lascia intendere che in fondo qualcosa di vero nei recenti gossip sulla sua vita sentimentale che lo hanno coinvolto ci sia. “Verrò in terapia di coppia da te allora“, dichiara Zorzi a Bisciglia che lo incalza a parlargli del suo presunto flirt, lasciando intendere ai telespettatori che potrebbe essere tutto fondato.