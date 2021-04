Non si arresta l’ascesa di Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, la sua fama è aumentata a dismisura. Il pubblico lo ama, tutti lo vogliono. Per Zorzi questo è un anno d’oro e, secondo indiscrezioni, Mediaset sarebbe pronta ad affidargli la conduzione di un talk show tutto suo.

Tommaso Zorzi: gli impegni in tv

Aveva detto che dopo il Grande Fratello Vip si sarebbe preso una pausa dal piccolo schermo, ma il destino aveva in serbo un futuro molto diverso per lui. Dopo la vittoria al reality più seguito della tv, per Tommaso Zorzi non c’è stato più un attimo di tregua.

L’influencer è ora impegnato su più fronti: è ospite gradito del Maurizio Costanzo Show ed è l’opinionista più amato dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi.

Su Mediaset Play conduce Il punto Z, programma a cavallo tra talk show e varietà, con ospiti e giochi.

Tommaso Zorzi e il programma con Maurizio Costanzo

Dopo averlo visto nei panni di opinionista all’Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo lo ha fortemente voluto per il suo programma radiofonico. Dal 3 maggio Tommaso Zorzi affiancherà il celebre conduttore nello studio di R101 dal quale sarà trasmesso Facciamo finta che. A partire da lunedì prossimo dunque Zorzi sarà impegnato dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21 per questa nuova avventura.

Al suo fianco, oltre ai conduttori Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ci saranno: lo psichiatra Raffaele Morelli, la storica Laura Pepe, il giornalista Gabriele Parpiglia, lo zoologo Francesco Petretti e Madame Drusilla Foer. Ormai diventato suo pupillo, Zorzi sarà una sorta di ‘stagista’ del celebre mentore Costanzo.

Tommaso Zorzi: nuovi progetti nel futuro dell’influencer

Alla sua lunga lista di impegni potrebbe ora aggiungersi un nuovo progetto, il più importante. Secondo le indiscrezioni raccontate dal giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, Italia 1 sarebbe intenzionata ad affidargli la conduzione di un talk in prima serata.

Zorzi, oltre ad essere il conduttore, potrebbe esserne anche il produttore. Un’ipotesi possibile avendo lui una casa di produzione insieme a Leonardo Bongiorno, figlio del celebre Mike.

Tommaso Zorzi sempre più in alto

Nonostante Tommaso Zorzi non abbia ancora fatto cenno a questo progetto, non ci è difficile immaginarlo in un ruolo così importante. La sua popolarità, dai tempi di Riccanza a oggi, è aumentata in maniera esponenziale e molti suoi fans lo ritengono pronto alla conduzione di un programma tutto suo.

A differenza degli altri concorrenti dei reality, la sua carriera (malgrado sia appena iniziata) sembra avere un potenziale enorme. La fama conquistata gli ha permesso persino di snobbare salotti televisivi come quello della D’Urso, ambiti e desiderati da molti colleghi ed ex coinquilini. Se quella di Zorzi sarà una carriera lunga o breve sarà solo il tempo a dircelo. Quel che è certo è che l’influenzar sembra deciso a puntare molto in alto.

Approfondisci

Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi: c’è maretta tra gli opinionisti. Ecco perché

La frecciatina a Barbaro D’Urso: ci saranno delle conseguenze?

Tommaso Zorzi ad Avanti un altro: ancora ironia su rapporto tra lui e la D’Urso. La risposta di Bonolis però lo folgora