Anna Tatangelo, 34enne, è una cantante e modella molto apprezzata dal pubblico italiano. Nata a Sora, in provincia di Frosinone, è famosa per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2002. Ecco, nel dettaglio tutte le informazioni relative alla sua carriera musicale e tutti i retroscena che riguardano invece la sua vita sentimentale.

Chi è Anna Tatangelo: la vita della cantante prima del successo

Anna Tatangelo nasce il 9 gennaio 1987 in una piccola città nei pressi di Frosinone. La sua carriera musicale inizia nel 1994, anno in cui la ragazza partecipa a varie manifestazioni locali. Contemporaneamente, Anna segue l’azienda della famiglia: i genitori gestiscono un’impresa che si occupa della produzione del tipico dolce della sua città natale, la ciambella sorana.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità, sospinta fortemente dai genitori, la giovanissima Tatangelo abbandona la casa in cui è cresciuta per andare a vivere da sola.

Anna Tatangelo: la fama televisiva grazie al Festival di Sanremo

I primi riconoscimenti musicali arrivano nel 2001. Anna Tatangelo vince il concorso Bravissimi in Tour. All’età di 14 anni, inoltre, il colosso RAI la sceglie per il programma Girofestival dove presenterà l’inedito Dov’è il coraggio, firmando poi il suo primo contratto discografico.

A distanza di un anno la Tatangelo partecipa nella categoria nuove proposte e vince il Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili. Tale risultato spingerà il noto Pippo Baudo ad affidarle il ruolo di co-conduttrice nello show televisivo Sanremo Top in compagnia dei Matia Bazar.

Infine, il duetto in collaborazione con Gigi D’Alessio, porterà la canzone Un nuovo bacio ai vertici delle classifiche, rendendola una delle cantanti più ascoltate del momento. Famosissime le collaborazioni con interpreti del calibro di Morgan e Mario Biondi.

Recentemente ha collaborato con Mixer T pubblicando il brano Guapo e da novembre 2020 si cimenta nel ruolo di giudice del programma canoro All Togheter Now assieme a J-Ax e Rita Pavone, in onda su Mediaset.

Anna Tatangelo, la vita sentimentale: l’amore con Gigi D’Alessio e la nascita del figlio Andrea

Chiacchieratissima è stata la storica relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Quest’ultimo, già sposato e con 3 figli, si innamorò follemente dell’allora giovanissima Anna Tatangelo: la scintilla dell’amore tra i due scattò nel 2005, anno del loro tour in Australia.

I tabloid e vari fan nel tempo hanno aspramente criticato questa storia d’amore, spesso e volentieri messa alla gogna mediatica per la differenza d’età tra la Tatangelo e D’Alessio. Nel 2009, la coppia annuncia di essere in attesa di un bambino. Il loro primogenito Andrea, infatti, nasce a marzo del 2010. Sfortunatamente, però, nel 2018 i due iniziano ad affrontare una crisi che li porterà alla separazione ufficiale nel marzo 2020.