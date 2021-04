L’Isola dei famosi comincia a mettere a dura prova anche quelli che all’inizio sembravano più forti. Sicuramente è il caso di Gilles Rocca, da poco vincitore di Ballando con le Stelle e ora alle prese con un reality decisamente più complicato. La mancanza di cibo sommata a quella degli affetti causa sbalzi d’umore e anche qualche insofferenza che ha costretto la sua squadra di naufraghi a mandarlo in nomination.

Gilles Rocca è stato male all’Isola dei Famosi

Massimiliano Rosolino, durante la puntata andata in onda ieri sera, ha spiegato come il naufrago fosse stato male poco prima della puntata: “Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai.

Gilles forza“. Il naufrago però è apparso stanco e anche un po’ insofferente. Durante la prova leader, a dimostrazione delle condizioni di salute non ottimali, è uscito quasi subito, mentre al momento delle nomination ha difeso i compagni che lo stavano nominando dagli attacchi in arrivo dallo studio.

Gilles Rocca e il messaggio della fidanzata

Lo sconforto del naufrago è apparso evidente a tutti, come evidente è la mancanza delle fidanzata che sente ormai da quando è entrato. Miriam Galanti è la sua “metà” da 12 anni e Rocca sembra non avere parole che per lei anche tra le acque dell’Honduras.

“Capisco che poverini li sto massacrando, ma che ci posso fare?“, ha ammesso il regista e attore scatenando l’ilarità generale. Ilary Blasi a quel punto ha cercato di rassicurarlo: “Stai tranquillo, Miriam è nel tuo cuore, tu nel suo. Lei è impegnata per motivi di lavoro“.

In soccorso del naufrago è arrivato anche Giovanni Ciacci, che ha letto a Gilles un messaggio di Miriam: “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui“. Forse per il naufrago questa settimana sarà meno dolorosa.